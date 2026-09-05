Mạo Khê xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy ban MTTQ phường Mạo Khê đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an phường triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Những ngày qua, không khí náo nức, tự hào chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố lan tỏa rộn ràng khắp khu phố Vĩnh Hòa (phường Mạo Khê). Khắp các tuyến đường, nhân dân đồng loạt treo cờ Tổ quốc và ra quân vệ sinh môi trường.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Quảng Ninh tặng hoa và quà cho khu phố Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Dẫn chúng tôi đi thăm địa bàn, ông Phạm Quang Bình, Bí thư Chi bộ khu phố Vĩnh Hòa, chia sẻ: Khu phố hiện có gần 1.800 hộ dân với hơn 6.000 nhân khẩu, là khu phố đông dân nhất phường. Cơ cấu dân cư đa dạng mang lại lợi thế phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý địa bàn và giữ gìn an ninh trật tự.

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, Ban Công tác Mặt trận đã phối hợp chặt chẽ với Chi bộ khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là gắn kết phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Cụ thể hóa chủ trương đó, khu phố đã kiện toàn các lực lượng nòng cốt, gồm: Tổ tự quản về an ninh trật tự, Tổ hòa giải và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Các lực lượng này đã tích cực phối hợp với Công an nắm chắc biến động nhân, hộ khẩu, quản lý chặt chẽ địa bàn, phát hiện và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, vụ việc phát sinh ngay từ ban đầu. Ngoài ra, các tổ hòa giải của khu phố còn hòa giải thành công hơn 200 vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, không để phát sinh các vụ việc phức tạp kéo dài hay hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Song song với việc củng cố bộ máy tổ chức, khu phố còn phối hợp với Công an phường tổ chức các buổi tuyên truyền, tập huấn kiến thức PCCC&CHCN cho nhân dân, duy trì hoạt động hiệu quả các Tổ liên gia an toàn PCCC.

Trước tình trạng vi phạm luật giao thông còn diễn biến phức tạp, khu phố đã phối hợp với Công an phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Hai bên còn phối hợp xử lý, giải tỏa triệt để các "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cùng với đó, khu phố vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 10 camera an ninh tại các tuyến đường, ngã ba, ngã tư và vị trí trọng yếu. Hệ thống "mắt thần" đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong việc giám sát, phát hiện, truy vết vi phạm, góp phần giữ gìn trật tự giao thông và bảo vệ an toàn tài sản cho nhân dân.

Nhân dân khu phố Vĩnh Xuân, phường Mạo Khê tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Không chỉ riêng khu phố Vĩnh Hòa, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đang lan tỏa mạnh mẽ và phát huy hiệu quả tích cực tại tất cả các khu phố trên địa bàn phường Mạo Khê.

Theo ông Nguyễn Văn Nhu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Ban Công tác Mặt trận các khu phố đã linh hoạt đổi mới công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua mạng. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đã tham gia nhóm Zalo kết nối cộng đồng. Bên cạnh loa truyền thanh và các cuộc họp, Mặt trận còn tuyên truyền qua kênh Zalo, giúp thông tin được truyền tải nhanh và chính xác. Nhờ đó, nhân dân không chỉ chấp hành tốt pháp luật, mà còn cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho công an. Đáng chú ý, người dân đã tự nguyện lắp đặt thêm 325 camera an ninh hướng ra đường, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong công tác điều tra, xử lý vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường Mạo Khê tiếp tục được giữ vững. Toàn phường ghi nhận 9 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (giảm 2 vụ so với cùng kỳ). Từ tin báo của nhân dân, Công an phường đã bắt giữ 3 vụ với 18 đối tượng đánh bạc, thu giữ 250 triệu đồng; xử lý hình sự 12 vụ, 31 đối tượng về các hành vi liên quan đến ma túy. Đơn vị cũng phối hợp vận động 4 người đi cai nghiện tự nguyện, đưa 7 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và lập hồ sơ quản lý 23 người sử dụng trái phép chất ma túy. Những kết quả trên có sự đóng góp tích cực của MTTQ, góp phần xây dựng Mạo Khê trở thành phường an toàn, văn minh và phát triển.