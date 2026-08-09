Miss World 2026 tặng quà tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh

Trong khuôn khổ các hoạt động mở màn của Miss World 2026 tại Quảng Ninh, sáng 9/8, các thí sinh đã tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 thăm hỏi, trao tặng quà cho các em nhỏ tại phòng học của Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 đã trao 75 phần quà cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh với tổng trị giá 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, các thí sinh giao lưu, trò chuyện, động viên các em thêm tự tin trong học tập và cuộc sống.

Các thí sinh Miss World 2026 trao những món quà tới các em nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chào mừng Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 đến với Trung tâm, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế, bày tỏ vui mừng và xúc động khi các thí sinh Miss World 2026 đã dành thời gian trong hành trình cuộc thi để đến thăm, giao lưu và trao tặng những món quà thiết thực cho trẻ em tại Trung tâm.

Thông qua hoạt động này, các thí sinh có cơ hội cảm nhận một Quảng Ninh giàu cảnh quan thiên nhiên, đậm đà bản sắc văn hóa, năng động trong phát triển và giàu tinh thần nhân ái; đồng thời hiểu thêm về sự quan tâm của địa phương đối với công tác an sinh xã hội, đặc biệt là chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata gửi lời chào tới các đại biểu, Ban Tổ chức và các em nhỏ tại Trung tâm. Cô cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh dành cho Ban Tổ chức, các thí sinh Miss World 2026; đồng thời bày tỏ niềm vui khi được tham gia một hoạt động thiện nguyện ý nghĩa ngay trong những ngày đầu của cuộc thi tại Quảng Ninh.

Từ kinh nghiệm tham gia nhiều dự án nhân ái dành cho trẻ em, phụ nữ và những người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều quốc gia, Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 cho rằng sự quan tâm, động viên và truyền cảm hứng có ý nghĩa quan trọng, giúp mỗi người thêm tự tin, dám ước mơ và nỗ lực hiện thực hóa những hoài bão của mình.

Đại diện Ban Tổ chức, các thí sinh Miss World 2026 và đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh Quảng Ninh trao quà tặng cho các em nhỏ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh.

“Thông qua chương trình, chúng tôi muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp của Miss World đó là sắc đẹp cần được gắn với những giá trị nhân văn và những đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tôi tin rằng trong những ngày tới tại Quảng Ninh và Việt Nam, các thí sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội khám phá cảnh quan, văn hóa, gặp gỡ con người nơi đây và cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp” - Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata chia sẻ.

Ban Tổ chức và các thí sinh Miss World 2026 chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên và các em nhỏ tại Trung tâm

“Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương” là một trong những hoạt động xã hội được tổ chức trong những ngày đầu Miss World 2026 tại Quảng Ninh, thể hiện tinh thần “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao đẹp”, giá trị được cuộc thi đề cao. Hoạt động góp phần gắn hành trình Miss World tại Việt Nam với các hoạt động vì cộng đồng, qua đó lan tỏa hình ảnh những người đẹp giàu lòng nhân ái, trách nhiệm và tinh thần sẻ chia.