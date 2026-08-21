Mở rộng mạng lưới nước sạch phục vụ dân sinh

Cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển các khu công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước sạch tại một số phường: Quảng Yên, Liên Hòa, Hà An… ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, Xí nghiệp Nước Quảng Yên (Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh) mở rộng mạng lưới, nâng công suất xử lý, đầu tư các tuyến ống cấp nước, từng bước đưa nguồn nước sạch ổn định đến các khu dân cư, đồng thời bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Công nhân Xí nghiệp Nước Quảng Yên triển khai tuyến ống cấp nước sạch đến các hộ dân khu phố Tiền An 1, phường Quảng Yên.

Xí nghiệp Nước Quảng Yên hiện quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch tại 5 địa phương gồm: Hiệp Hòa, Quảng Yên, Hà An, Phong Cốc và Liên Hòa, với hơn 24.800 khách hàng. Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, hằng năm đơn vị rà soát, khảo sát nhu cầu tại các khu dân cư, đầu tư mở rộng mạng lưới, lắp đặt các tuyến ống để đưa nước sạch đến gần hơn với từng hộ dân.

Đầu tháng 8/2026, gần 20 hộ dân tại khu phố Tiền An 1, phường Quảng Yên vui mừng khi tuyến ống cấp nước sạch được đầu tư, kéo đến tận khu dân cư. Mặc dù nằm gần khu vực trung tâm, nhiều năm qua một số hộ dân nơi đây vẫn chưa được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Việc sớm được đấu nối và sử dụng nguồn nước sạch ổn định là mong mỏi từ lâu của bà con.

Đồng chí Đinh Mạnh Quỳnh, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tiền An 1, chia sẻ: Trước đây do chưa có đường ống cấp nước nên sinh hoạt của một số hộ dân còn gặp nhiều bất tiện. Nay Xí nghiệp đầu tư tuyến ống đến tận khu dân cư, bà con có điều kiện đấu nối, sử dụng nguồn nước sạch ổn định, thuận tiện hơn.

Từ khu phố Tiền An 1, mạng lưới cấp nước sạch đang tiếp tục được Xí nghiệp Nước Quảng Yên mở rộng đến những khu vực còn khó khăn về nguồn nước. Cùng với đầu tư các tuyến ống mới, Xí nghiệp thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, rà soát nhu cầu thực tế tại từng khu dân cư để xây dựng phương án mở rộng mạng lưới phù hợp. Dự kiến trong năm nay, Xí nghiệp phát triển mạng lưới, đưa nước sạch đến thêm hơn 1.300 khách hàng. Qua đó, từng bước đưa nước sạch đến gần hơn với người dân, nâng tỷ lệ hộ được tiếp cận và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang trở thành điểm đến của nhiều dự án đầu tư, tạo động lực phát triển công nghiệp và đô thị, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, bảo đảm nguồn nước sạch ổn định là điều kiện quan trọng.

Trước nhu cầu ngày càng tăng, Xí nghiệp Nước Quảng Yên không chỉ mở rộng mạng lưới phục vụ dân sinh mà còn chủ động nâng cao năng lực cấp nước, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nước sạch cho các khu công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn. Để chủ động nguồn cung, tháng 6/2026, Xí nghiệp đã đưa thêm một dây chuyền xử lý nước công suất 3.000m³/ngày đêm vào hoạt động tại Khu xử lý nước Liên Hòa, nâng tổng công suất xử lý tại đây lên 5.500m³/ngày đêm. Việc bổ sung dây chuyền mới góp phần tăng năng lực cấp nước trước mắt, đồng thời tạo dư địa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng trên địa bàn. Cùng với nâng công suất tại Khu xử lý nước Liên Hòa, hạ tầng cấp nước tiếp tục được đầu tư với những dự án có quy mô lớn hơn.

Điển hình tháng 6/2026, Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh đã khởi công xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc và phường Liên Hòa với công suất 15.000m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành trong quý I/2027. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ bổ sung nguồn nước quan trọng, nâng cao năng lực cấp nước cho khu vực Quảng Yên, nhất là trong bối cảnh các khu công nghiệp tiếp tục mở rộng và thu hút thêm nhiều dự án mới.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc và phường Liên Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự án xây dựng hệ thống cấp nước cho phường Phong Cốc và phường Liên Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Song song với nâng công suất sản xuất nước, hệ thống truyền dẫn cũng được đầu tư để đưa nguồn nước đến các khu vực có nhu cầu lớn. Các tuyến ống cấp nước HDPE D560 và D450 phục vụ khu công nghiệp Bắc Tiền Phong và khu công nghiệp Nam Tiền Phong đang được thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, khởi công giữa năm 2026 và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Khi hoàn thành, các tuyến ống sẽ góp phần nâng cao khả năng truyền tải, bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

Ông Trần Hùng Cường, Giám đốc Xí nghiệp Nước Quảng Yên, cho biết: Trước nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng, Xí nghiệp đang chủ động nâng công suất xử lý, mở rộng mạng lưới đường ống, đồng thời chuẩn bị nguồn cấp phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Cùng với quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống hiện có, các dự án đầu tư đang được triển khai sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cấp nước, đáp ứng nhu cầu của các khu dân cư, khu công nghiệp trên địa bàn. Việc chủ động bảo đảm nguồn nước sạch không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Phạm Tăng