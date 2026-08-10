Mongkutphet Hanesana, đại diện Lào tại Miss World: Việt Nam trong tôi là “tình yêu”

Từ ngày 8 đến 12/8, hơn 100 thí sinh đại diện cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ hội tụ tại Quảng Ninh, Việt Nam, trong khuôn khổ hành trình Miss World 2026. Mỗi thí sinh mang đến một câu chuyện riêng. Với Mongkutphet Hanesana, đại diện Lào, hành trình tại Việt Nam càng đặc biệt khi nơi đây gắn với cô qua những ký ức gia đình và tuổi thơ. Nhân dịp các thí sinh Miss World 2026 lưu lại Quảng Ninh, phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc trò chuyện với Mongkutphet Hanesana.

- Xin chào Hanesana! Bạn có thể chia sẻ với chúng tôi, Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

+ Sabaidee! Xin chào! Thực ra tôi cảm thấy rất vui và biết ơn vì Miss World năm nay được tổ chức tại Việt Nam, bởi vì mẹ tôi là người Việt Nam, nên tôi mang hai dòng máu Lào - Việt. Tôi thực sự biết ơn Việt Nam, bởi đây là quốc gia đầu tiên mở ra thế giới cho tôi. Khoảng 16 năm trước, tôi bắt đầu ước mơ được khám phá thế giới và Việt Nam là đất nước đầu tiên tôi đặt chân đến ngoài Lào. Vịnh Hạ Long cũng là nơi đầu tiên tôi được cùng cha đi du lịch. Việc quay trở lại đây lúc này khiến tôi cảm thấy như sống lại những ngày tháng cũ, nhưng giờ đây tôi đang đại diện cho đất nước của mình. Tôi thực sự yêu văn hóa nơi đây, đặc biệt là ẩm thực và con người. Mỗi lần đến đây, tôi đều cảm thấy vô cùng háo hức và hạnh phúc. Việt Nam luôn khiến tôi bất ngờ bởi có quá nhiều điều tuyệt vời để khám phá. Càng khám phá Việt Nam, tôi càng cảm thấy yêu Việt Nam hơn.

Hanesana chia sẻ cô cảm thấy vui và biết ơn khi Miss World 2026 được tổ chức tại Việt Nam.

- Điều bạn thích nhất ở văn hóa Việt Nam là gì?

+ Ồ, tôi yêu cách mọi người đối xử với nhau, luôn vui vẻ và rất nhiệt thành. Mỗi lần đi du lịch ở Việt Nam, tôi đều có những trải nghiệm rất ấn tượng. Như khi tôi đến sân bay với rất nhiều hành lý, các bạn Việt Nam đã rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, điều đó làm tôi vô cùng cảm động. Tôi rất yêu con người Việt Nam.

- Thực ra, giữa Lào và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng. Nói về sự tương đồng trong ẩm thực, theo bạn đó là những gì và món ăn yêu thích của bạn là gì?

+ Ồ, tôi cực kỳ thích phở, đến mức tôi có thể ăn mỗi ngày. Tôi cũng thích bún chả, bánh xèo và rất nhiều món ăn Việt Nam khác nữa. Gia đình bên ngoại tôi ở Việt Nam có nghề làm bánh phở. Nhưng tôi không biết tráng bánh phở, tôi chỉ biết nấu nước dùng thôi!

Hanesana tới thăm các em nhỏ tại Trung tâm trợ giúp xã hội Quảng Ninh.

- Và thông điệp bạn mang tới Miss World năm nay là gì?

+ Tôi tin rằng một hành động tử tế nhỏ bé có thể ở lại với ai đó mãi mãi và sự tử tế của một người có thể là bước ngoặt cuộc đời của người khác. Và tôi luôn muốn giữ vững sự tử tế đó. Thông qua thông điệp "Sắc đẹp vì mục đích cao cả" của Miss World, tôi muốn dùng ngôn ngữ phim tài liệu để gìn giữ những câu chuyện và giúp mọi người được nhìn nhận, trân trọng. Tôi muốn tiếp tục hành trình làm phim tài liệu để lan tỏa những giá trị ấy. Một hành động nhỏ có thể thay đổi cả một cuộc đời, cả một cộng đồng.

Hanesana trò chuyện cùng các em nhỏ.

- Nếu dùng một vài từ để mô tả về Việt Nam, bạn sẽ dùng những từ nào?

+ Có rất nhiều từ tôi muốn dành cho Việt Nam, nhưng tôi sẽ chọn từ "tình yêu". Bởi tôi nhận thấy nhiều người Việt Nam dành tình yêu cho công việc của mình. Tôi rất ngưỡng mộ cách họ làm việc, cống hiến và dành trọn tình yêu vào mọi thứ. Tôi thực sự rất ngưỡng mộ.

Hanesana chia sẻ hành trình từ một đạo diễn phim tài liệu đến Miss Laos. Ảnh: Facebook nhân vật

- Sau cuộc thi Miss World 2026, kế hoạch của bạn là gì?

+ Tôi vẫn muốn phát triển sự nghiệp của mình. Hiện tại tôi là một đạo diễn phim tài liệu. Tôi muốn nâng cao kỹ năng, đưa những câu chuyện văn hóa của đất nước mình đến với công chúng quốc tế. Tôi muốn làm một bộ phim lớn có thể truyền cảm hứng cho mọi người.

- Cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ, chúc bạn những điều tuyệt vời nhất trong hành trình tại Quảng Ninh và Việt Nam.