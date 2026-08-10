Khai mạc Miss World 2026 tại Quảng Ninh chuyển sang 20h ngày 12/8

Thực hiện nghiêm các quy định về Quốc tang đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Quảng Ninh điều chỉnh thời gian một số hoạt động trong khuôn khổ Cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại tỉnh.

Phối cảnh sân khấu chương trình khai mạc Miss World 2026.

Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc tang đồng chí Xay-xổm-phon Phôm-vi-hản được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 10/8 đến hết ngày 11/8/2026. Thực hiện quyết định trên, Đảng ủy Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 2455-CV/ĐU-ĐNA ngày 8/8/2026 về việc thực hiện nghi thức Quốc tang. Trên cơ sở đó, Quảng Ninh rà soát, điều chỉnh lịch tổ chức các hoạt động Miss World.

Theo đó, UBND tỉnh đã rà soát, trao đổi với Ban Tổ chức Cuộc thi Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam, quyết định điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch số 350/KH-UBND ngày 1/8/2026. Cụ thể, thời gian tổng duyệt Chương trình Khai mạc được chuyển từ 20h ngày 10/8 sang 9h ngày 12/8. Chương trình khai mạc Cuộc thi Miss World lần thứ 73 với chủ đề “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” được điều chỉnh từ ngày 11/8/2026 sang ngày 12/8/2026 tại Quảng trường biển Halong Marina (phường Bãi Cháy).

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tổ chức Cuộc thi Miss World và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng lịch trình cụ thể cho các hoạt động tham quan, trải nghiệm của thí sinh, gồm city tour bằng xe buýt hai tầng, tham quan Vịnh Hạ Long và các hoạt động theo kế hoạch, bảo đảm các hoạt động được tổ chức thuận lợi, đúng nội dung và chất lượng đề ra, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về Quốc tang.