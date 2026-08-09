Dàn người đẹp Miss World 2026 tiếp tục hội tụ tại Quảng Ninh

Ngày 9/8, các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục có mặt tại Quảng Ninh, sẵn sàng tham gia những hoạt động đầu tiên của Miss World 2026, cuộc thi lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam. Tại InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy), các người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt và sự hỗ trợ chu đáo từ Ban Tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.

Sự xuất hiện của các thí sinh Miss World tiếp tục làm không khí tại Quảng Ninh trở nên sôi động, khi những gương mặt mang theo nét đẹp, văn hóa và câu chuyện riêng từ nhiều vùng đất trên thế giới cùng hội tụ tại vùng đất di sản. Trong những ngày tới, các người đẹp sẽ có cơ hội khám phá cảnh sắc vịnh Hạ Long, trải nghiệm văn hóa, du lịch và tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi, qua đó lưu giữ những dấu ấn đẹp về Quảng Ninh và Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Ban Tổ chức Miss World Việt Nam chào đón Chủ tịch Miss World Julia Morley. Bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp tại Quảng Ninh, Chủ tịch Miss World Julia Morley cho biết Việt Nam được lựa chọn đăng cai Miss World 2026 không chỉ bởi sự thân thiện, mến khách và điều kiện dịch vụ hiện đại, mà còn bởi chiều sâu văn hóa và hệ thống di sản đặc sắc. Đặc biệt, Quảng Ninh với vịnh Hạ Long được chọn là điểm đến đầu tiên trong hành trình Miss World 2026 sẽ là nơi tuyệt vời để sắc đẹp của Miss World tỏa sáng cùng vẻ đẹp của di sản, đồng thời lan tỏa, giới thiệu hình ảnh về một Việt Nam tươi đẹp đến bạn bè quốc tế.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chào đón các thí sinh quốc tế, bắt đầu hành trình tham dự Miss World 2026.

Nhiều thí sinh diện áo dài trong lần đầu đến Việt Nam.

Hoa hậu Ukraine trong trang phục thanh lịch tại Quảng Ninh.

Đại diện Cộng hòa Séc Linda Górecká với vẻ ngoài ngọt ngào, trong trẻo.

Các thí sinh Miss World rạng rỡ khi hội ngộ tại Quảng Ninh.

Hoa hậu Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc chào đón các thí sinh Miss World 2026 đến Việt Nam.