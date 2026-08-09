Dàn người đẹp Miss World 2026 tiếp tục hội tụ tại Quảng Ninh    

Ngày 9/8, các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục có mặt tại Quảng Ninh, sẵn sàng tham gia những hoạt động đầu tiên của Miss World 2026, cuộc thi lần thứ 73 được tổ chức tại Việt Nam. Tại InterContinental Halong Bay (phường Bãi Cháy), các người đẹp nhận được sự chào đón nồng nhiệt và sự hỗ trợ chu đáo từ Ban Tổ chức Miss World 2026 tại Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh.
Sự xuất hiện của các thí sinh Miss World tiếp tục làm không khí tại Quảng Ninh trở nên sôi động, khi những gương mặt mang theo nét đẹp, văn hóa và câu chuyện riêng từ nhiều vùng đất trên thế giới cùng hội tụ tại vùng đất di sản. Trong những ngày tới, các người đẹp sẽ có cơ hội khám phá cảnh sắc vịnh Hạ Long, trải nghiệm văn hóa, du lịch và tham gia chuỗi hoạt động của cuộc thi, qua đó lưu giữ những dấu ấn đẹp về Quảng Ninh và Việt Nam.