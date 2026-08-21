Tàu sân bay Mỹ tới Trung Đông, thay thế USS Lincoln

Quân đội Mỹ cho biết ngày 20/8, tàu sân bay USS George Washington, vốn đóng tại châu Á, đã đến Trung Đông để thay thế tàu USS Abraham Lincoln, sau khi tàu này có đợt triển khai kéo dài trong cuộc chiến với Iran. Việc thay thế diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và tình trạng thiếu hụt vật tư trên tàu Lincoln.

Tàu sân bay USS George Washington ngoài khơi Argentina, ngày 30/5/2024. Ảnh: AP

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách các hoạt động quân sự của Mỹ tại Trung Đông, cho biết USS George Washington đến khu vực ngày 19/8. Chưa rõ thời điểm USS Abraham Lincoln trở về Mỹ, nhưng hành trình dự kiến kéo dài hơn một tháng.

USS Lincoln kết thúc đợt triển khai kéo dài

USS Abraham Lincoln đã rời cảng nhà ở San Diego hồi tháng 11 năm ngoái và đến Trung Đông vào tháng 1. Tàu đã trải qua hơn 250 ngày liên tục hoạt động trên biển, lập kỷ lục về thời gian triển khai không gián đoạn.

Thời gian hoạt động kéo dài làm gia tăng lo ngại về tình trạng của thủy thủ đoàn. Một số thông tin cho biết các quân nhân trên tàu phải đối mặt với căng thẳng, vấn đề sức khỏe tâm thần và tình trạng thiếu hụt một số vật tư thiết yếu, trong đó có thực phẩm và sản phẩm vệ sinh.

Một số nghị sĩ đảng Dân chủ đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ giải trình về điều kiện trên tàu Lincoln. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bác bỏ những thông tin này, cho rằng tình trạng trên tàu đã bị “bóp méo hoàn toàn”.

Tổng thống Donald Trump cũng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những thông tin về điều kiện trên tàu Lincoln. Ông cho rằng khoảng 9 tháng hoạt động trên biển là “một khoảng thời gian hợp lý”, đồng thời nói rằng Hải quân Mỹ từng triển khai tàu trong thời gian lâu hơn.

Mỹ tiếp tục hoạt động quân sự tại Trung Đông

Việc USS George Washington đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì hoạt động quân sự tại khu vực.

Mặc dù căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã hạ nhiệt trong những tuần gần đây, Hải quân Mỹ vẫn thực thi lệnh phong tỏa được tái áp đặt đối với các cảng của Iran ở khu vực eo biển Hormuz. Chính quyền Tổng thống Trump chưa đưa ra kế hoạch rõ ràng về việc chấm dứt cuộc chiến.

Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth cho biết Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa “vô thời hạn”.

Theo các nhà phân tích, những hoạt động kéo dài và chưa có thời hạn kết thúc rõ ràng với Iran đang làm gia tăng áp lực đối với lực lượng Hải quân Mỹ.

Thái Bình Dương thiếu nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ

USS George Washington sẽ hoạt động cùng tàu USS George H.W. Bush tại Trung Đông, khiến khu vực châu Á tạm thời không có nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Tình trạng này có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nếu Hải quân Mỹ triển khai một tàu sân bay khác tới khu vực trong vài tháng tới. Tuy nhiên, việc Washington phải điều một tàu sân bay từ châu Á sang Trung Đông cho thấy những hoạt động quân sự kéo dài với Iran đang gây sức ép lên nguồn lực của Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng điều này cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang giảm mức độ tập trung vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chuyển trọng tâm nhiều hơn sang Tây Bán cầu.