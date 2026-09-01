Du lịch Quảng Ninh mở không gian, đón vận hội mới

Quảng Ninh bước vào chặng đường phát triển mới cũng là lúc du lịch đứng trước những cơ hội mới. Không gian phát triển được mở rộng, hệ thống điểm đến ngày càng đa dạng, các giá trị di sản, biển đảo, văn hóa và cảnh quan được kết nối theo hướng tạo thành những hành trình liền mạch. Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, sức hút của điểm đến tiếp tục được khẳng định, đồng thời mở ra kỳ vọng về một Quảng Ninh không chỉ đông khách mà còn có khả năng giữ chân, làm giàu trải nghiệm và nâng cao giá trị từ mỗi hành trình.

Du khách quốc tế hân hoan, chuẩn bị hành trình tham quan Vịnh Hạ Long từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Điểm đến rộn ràng đón khách

Những ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, dù thời tiết có lúc xuất hiện mưa nhưng các điểm du lịch trên địa bàn Quảng Ninh vẫn duy trì không khí sôi động, nhộn nhịp. Từ Vịnh Hạ Long, các khu vui chơi, nghỉ dưỡng đến những vùng biển đảo, miền núi, lượng khách liên tục tăng, tàu thuyền nối nhau đưa du khách tham quan, các điểm đến tấp nập người, tạo nên một mùa nghỉ lễ đầy sức sống trong thời điểm Quảng Ninh đón dấu mốc phát triển mới.



Lựa chọn Quảng Ninh cho kỳ nghỉ lần này, gia đình anh Đặng Ngọc Tuân, du khách đến từ Điện Biên, trở lại với điểm đến quen thuộc trong một thời điểm đặc biệt khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố. Theo anh Tuân, dù đã nhiều lần đến Quảng Ninh, mỗi chuyến đi vẫn mang lại những cảm nhận khác nhau bởi điểm đến không ngừng được làm mới. Lần trở lại này càng đáng nhớ khi anh được chứng kiến không khí rộn ràng của một Quảng Ninh đang chuyển mình, với nhiều trải nghiệm từ khám phá cảnh quan, du lịch biển đến ẩm thực, vui chơi, nghỉ dưỡng.

Với chị Bùi Thị Hương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chuyến tham quan Vịnh Hạ Long dịp này lại mang một ý nghĩa riêng khi diễn ra đúng thời điểm Quảng Ninh đón dấu mốc mới. Ấn tượng với cảnh quan di sản và chất lượng dịch vụ, chị cho rằng các chương trình kích cầu được triển khai trong dịp lễ đã góp phần tạo thêm sức hấp dẫn cho hành trình. “Đây là lần đầu gia đình tôi tham quan Vịnh Hạ Long vào đúng dịp Quảng Ninh bước sang vị thế mới nên cảm xúc rất đặc biệt. Không chỉ được ngắm cảnh quan kỳ vĩ, trải nghiệm trên vịnh, chúng tôi còn được hưởng các chương trình ưu đãi, trong đó có đồ uống được tặng trong hành trình. Tôi kỳ vọng Quảng Ninh sẽ tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm, trải nghiệm đặc sắc để du khách có thêm lý do đến và quay trở lại”, chị Hương chia sẻ.

Sức hút của điểm đến được phản ánh rõ qua lượng khách. Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh, từ ngày 29-31/8, Quảng Ninh ước đón khoảng 365.000 lượt khách; riêng ngày 31/8 đón khoảng 110.000 lượt, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng tại nhóm khách sạn từ 3-5 sao duy trì khoảng 80-85%.

Bảo tàng Quảng Ninh là điểm đến yêu thích của du khách mỗi khi đến Quảng Ninh.

Tại Vân Đồn, Cô Tô, Quan Lạn, Minh Châu, các bãi biển, khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi liên tục đón khách. Những chuyến tàu nối nhau giữa đất liền và các đảo, những khu nghỉ dưỡng kín phòng, các không gian ẩm thực, vui chơi nhộn nhịp tạo nên một mùa lễ hội giàu sức sống.

Ở khu vực miền núi, Bình Liêu, Tiên Yên, Kỳ Thượng lại mang đến một sắc thái khác với núi rừng, bản làng, văn hóa cộng đồng và những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên... Sự khác biệt ấy cho thấy lợi thế ngày càng rõ của Quảng Ninh, trong cùng một hành trình, du khách có thể chuyển từ biển sang núi, từ di sản sang văn hóa, từ nghỉ dưỡng sang khám phá và trải nghiệm.

Nhưng điều đáng chú ý hơn là sức hút ngày càng không chỉ đến từ những điểm đến vốn đã quen thuộc. Chuỗi hoạt động chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh được tổ chức trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 đã tạo thêm lý do để du khách đến, ở lại lâu hơn và dành nhiều thời gian hơn cho các trải nghiệm. Đêm 28/8, chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tại Quảng trường 30/10 và tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn thu hút khoảng 100.000 khán giả theo dõi trực tiếp; chương trình sau đó được xác lập Kỷ lục Việt Nam về số lượng khán giả tham dự trực tiếp đối với một chương trình nghệ thuật kết hợp đa không gian trình diễn. Cùng với đó là Hội chợ OCOP Thu đông 2026, không gian ẩm thực và hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, trải nghiệm. Các chương trình không chỉ tạo thêm sản phẩm cho kỳ nghỉ mà còn góp phần đưa du lịch ra khỏi mô hình “một điểm đến - một hoạt động”, hướng tới hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng hơn. Đó cũng là cách Quảng Ninh đang từng bước thay đổi tư duy làm du lịch không chỉ thu hút khách đến mà phải tạo ra nhiều lý do để khách ở lại, chi tiêu và quay trở lại.

Trong 7 tháng đầu năm, Quảng Ninh đón khoảng 15,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 3,11 triệu lượt; tổng thu từ du lịch ước đạt 44.310 tỷ đồng. Đây là nền tảng để ngành Du lịch tiếp tục hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và trên 70.000 tỷ đồng doanh thu trong cả năm.

Khách sạn FLC Hạ Long đón lượng lớn khách lưu trú trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Mở rộng không gian, nâng tầm giá trị

Nếu những ngày lễ cho thấy sức hút của một điểm đến, thì chặng đường phía trước đòi hỏi Quảng Ninh phải tạo ra một không gian du lịch có chiều sâu hơn. Dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra một cấu trúc phát triển rộng hơn, trong đó các trung tâm đô thị, biển đảo, miền núi, biên giới và các vùng di sản có điều kiện được kết nối thành một chỉnh thể. Đây là cơ sở để du lịch chuyển từ khai thác những điểm đến riêng lẻ sang tổ chức các tuyến, hành trình và sản phẩm liên vùng trong phạm vi thành phố.

Màn pháo hoa từ Phố đi bộ Vui Fest.

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm, chia sẻ: Du lịch hiện nay không thể chỉ dừng ở việc tham quan, ngắm cảnh, mà cần chuyển sang trải nghiệm và sống cùng di sản. Với Yên Tử, chúng tôi hướng tới phát triển những sản phẩm độc đáo, để du khách không chỉ chiêm ngưỡng cảnh quan, tìm hiểu giá trị văn hóa, lịch sử mà thực sự hòa mình vào không gian di sản, cảm nhận sâu sắc những giá trị đặc sắc của vùng đất này, qua đó tạo ra những trải nghiệm có chiều sâu hơn.

Cách tiếp cận này cũng phù hợp với định hướng mà Quảng Ninh đang theo đuổi, đó là di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực phát triển, trên nguyên tắc khai thác hợp lý, bền vững và gia tăng giá trị.

Du khách trải nghiệm dịch vụ thuyền ba vách trên Vịnh Hạ Long.

Cùng với di sản, biển tiếp tục là một không gian tăng trưởng mạnh mẽ. Hệ thống cảng biển, đô thị ven biển, các khu nghỉ dưỡng, điểm đến đảo và các tuyến kết nối đang tạo điều kiện để Quảng Ninh mở rộng du lịch biển theo hướng chuyên nghiệp, đa dạng hơn. Những sản phẩm như nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch du thuyền, thể thao biển, golf, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm thiên nhiên… có thể trở thành những mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái du lịch mới.

Ở phía khác của không gian phát triển, vùng cao và khu vực biên giới đang dần được nhìn nhận không chỉ là nơi bổ sung cảnh quan mà là những không gian sản phẩm độc lập. Văn hóa các dân tộc, cảnh quan núi rừng, du lịch cộng đồng, sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp và ẩm thực địa phương tạo thêm những lựa chọn mới, đồng thời góp phần đưa dòng khách đến gần hơn với các khu vực ngoài trung tâm.

Du khách trải nghiệm làm gỏi cuốn tại làng Nương, Yên Tử.

Quá trình mở rộng ấy đang diễn ra cùng với việc nâng chất lượng dịch vụ và tăng mức độ chuyên nghiệp của toàn ngành. Kế hoạch kích cầu du lịch năm 2026 tiếp tục đặt mục tiêu quảng bá thương hiệu “Du lịch Quảng Ninh - An toàn, thân thiện, hấp dẫn, chuyên nghiệp”, đồng thời duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Các sự kiện cuối năm như Lễ hội mùa Thu Yên Tử, Bình Liêu Then Festival, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh, giao lưu văn hóa ẩm thực Quảng Ninh - Quảng Tây, các giải thể thao quốc tế và chuỗi chương trình nghệ thuật tiếp tục tạo thêm “lý do để đến” cho du khách trong mùa thu - đông.

Du khách chụp hình lưu niệm nhân sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố.

Như vậy, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là một đợt cao điểm về lượng khách. Trong dòng người đến với Quảng Ninh còn có những tín hiệu về một thị trường du lịch đang thay đổi, du khách tìm kiếm nhiều trải nghiệm hơn, doanh nghiệp chủ động làm mới sản phẩm hơn và các địa phương ngày càng chú trọng kết nối thay vì phát triển riêng lẻ.

Sau 40 năm đổi mới, Quảng Ninh đã có một nền tảng du lịch đủ lớn để tạo dựng thương hiệu. Bước vào vị thế thành phố, yêu cầu mới không chỉ là đón nhiều khách hơn, mà là tạo ra một hệ sinh thái du lịch có giá trị cao hơn, bền vững hơn và có khả năng cạnh tranh ở tầm khu vực, quốc tế.

Bãi tắm Vàn Chảy, đặc khu Cô Tô, thu hút đông du khách dịp này. Ảnh: Trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô.

Từ những chuyến tàu nối nhau trên Vịnh Hạ Long đến những cung đường dẫn lên Bình Liêu, từ không gian thiêng Yên Tử đến những bãi biển đang rộn ràng mùa nghỉ lễ, một không gian du lịch rộng lớn đang dần được kết nối. Đó cũng là kỳ vọng lớn nhất của du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn mới, không chỉ trở thành nơi du khách tìm đến, mà trở thành nơi họ muốn ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và trở lại nhiều lần hơn.