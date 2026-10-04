Lan tỏa tình yêu quê hương Quảng Ninh

Bắt nhịp sự phát triển của công nghệ số, các hình thức tuyên truyền cũng được đổi mới ngày càng đa dạng, gần gũi hơn với đời sống, đưa thông tin đến gần hơn với người dân. Từ những cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về chủ trương, nghị quyết của Đảng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến việc sáng tạo những sản phẩm video giới thiệu về lịch sử, văn hóa quê hương trên mạng xã hội đang tạo sức lan tỏa tích cực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và bồi đắp tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Từ cuộc thi “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”

Thiết thực chào mừng sự kiện Quảng Ninh trở thành thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sản xuất video ngắn “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”. Được phát động từ ngày 29/8 và kết thúc nhận bài thi vào ngày 13/9, cuộc thi đã tiếp nhận 146 tác phẩm, trong đó gần 130 tác phẩm bảo đảm quy định, chất lượng.

Cuộc thi nhanh chóng lan tỏa nhận được sự hưởng ứng sôi nổi của nhân dân ở nhiều độ tuổi, ngành nghề, vị trí công tác. Trong đó, tham gia đông đảo hơn cả lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên từ cấp tiểu học đến THPT. Đặc biệt, nhiều gia đình các thành viên đều cùng tham gia. Dù khác nhau ở ý tưởng, cách thể hiện, song mỗi tác phẩm đều là một góc nhìn, một cách kể riêng, gửi gắm tình cảm yêu mến, kỳ vọng vào sự phát triển của quê hương Quảng Ninh trên chặng đường mới.

Tác phẩm "Quảng Ninh - Rực rỡ những mùa hoa mới” của bà Triệu Thị Phương gửi gắm mong muốn mỗi người dân thành phố sẽ cùng góp sức xây dựng Quảng Ninh thêm giàu đẹp.



Là tác giả lớn tuổi nhất gửi tác phẩm dự thi, bà Triệu Thị Phương (SN 1960), Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Hòa Bình, xã Thống Nhất, mang đến tác phẩm “Quảng Ninh - Rực rỡ những mùa hoa mới”.

Tác phẩm mở ra từ hình ảnh vịnh Hạ Long với vẻ đẹp nguyên sơ, rồi từng bước khắc họa hành trình đổi thay của vùng đất Quảng Ninh qua sự phát triển của đô thị, hạ tầng, các công trình biểu tượng và dịch vụ du lịch. Từ một kỳ quan thiên nhiên, vịnh Hạ Long ngày càng phát huy giá trị, trở thành điểm đến du lịch hàng đầu, mang diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ được những giá trị riêng của vùng đất di sản. Xen giữa vẻ đẹp thiên nhiên là hình ảnh những con người Quảng Ninh bình dị từ ngư dân, người lao động, hướng dẫn viên, thanh niên tình nguyện đang chung tay gìn giữ, trao truyền những giá trị quý báu cho mai sau. Đằng sau những khuôn hình ấy là câu chuyện về một Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những giá trị làm nên bản sắc riêng.

Bà Triệu Thị Phương chia sẻ: “Hưởng ứng cuộc thi do Ủy ban MTTQ thành phố phát động, tôi muốn góp một phần nhỏ để cùng lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp và những đổi thay của quê hương Quảng Ninh đến mọi người. Hai mẹ con tôi cùng thực hiện tác phẩm, tôi đưa ra ý tưởng, còn con trai hỗ trợ về công nghệ. Tôi đặt tên tác phẩm là “Quảng Ninh - Rực rỡ những mùa hoa mới” với mong muốn gửi gắm hình ảnh một Quảng Ninh đang chuyển mình, với những thành quả mới, sức sống mới và nhiều điều tốt đẹp đang nảy nở. Qua đó, tôi cũng mong mỗi người dân cùng chung tay viết tiếp những câu chuyện đẹp về quê hương mình”.

Những hình ảnh đẹp, công trình biểu tượng của thành phố Quảng Ninh được nhiều tác giả đưa vào tác phẩm dự thi.

Không kể về quê hương chỉ bằng những khuôn hình quen thuộc, tác giả Hoàng Trọng Nghĩa (SN 1980), giáo viên Trường Tiểu học Hồng Gai, chọn cách kể câu chuyện về Quảng Ninh qua ký ức của một người con Hồng Gai với tác phẩm “Kim cương trong đá”. Tác phẩm gây ấn tượng khi thu hút gần 1.000 lượt thích và gần 200 bình luận, tương tác.

Là giáo viên mỹ thuật, đồng thời có niềm đam mê với tin học và công nghệ, vì vậy, khi biết thông tin về cuộc thi, anh Hoàng Trọng Nghĩa đã lên ý tưởng để tham gia. Anh Nghĩa dành gần 10 ngày để thực hiện video dài hơn 4 phút.

Tác phẩm dựng nên cuộc gặp gỡ đầy thú vị của chính anh khi còn là một cậu bé và bản thân sau 30 năm, qua đó kết nối ký ức Quảng Ninh với diện mạo thành phố hôm nay và tương lai. Những nét vẽ bằng than còn nguệch ngoạc của cậu bé khi ấy đã phác họa một Quảng Ninh theo trí tưởng tượng và ước mơ của mình, với cây cầu Bãi Cháy vắt ngang vịnh Cửa Lục, những công trình hiện đại, nhịp sống đô thị sôi động. 30 năm sau, những hình dung trong nét vẽ năm nào đã trở thành diện mạo hiện hữu của quê hương hôm nay. Nhưng hiện thực ấy không tự nhiên mà có, mà được vun đắp qua nhiều thế hệ, bằng tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, bằng chính những ước mơ, tình yêu và khát vọng cống hiến của mỗi người dân.

Anh Hoàng Trọng Nghĩa chia sẻ: “Là người con sinh ra và lớn lên tại Hồng Gai, Quảng Ninh, tôi may mắn được chứng kiến những bước đổi thay, phát triển của quê hương. Thật sự còn rất nhiều điều muốn thể hiện, muốn gửi gắm như chính tình yêu tôi dành cho Quảng Ninh và tôi sẽ tiếp tục lan tỏa tình cảm, cảm xúc tự hào ấy trong những cuộc thi, sân chơi khác tới đây”.

Những sáng tạo hình ảnh trong mỗi tác phẩm dự thi cuộc thi "Quảng Ninh - Một tầm vóc mới” phác họa một Quảng Ninh năng động, phát triển trên chặng đường mới.

Mỗi tác phẩm gửi đến cuộc thi lại mang một góc nhìn riêng về quê hương. Có tác phẩm khắc họa hành trình phát triển của Quảng Ninh, có tác phẩm chọn những lát cắt về từng vùng đất, một nét đẹp văn hóa vùng vịnh hay những giá trị văn hóa, lịch sử nơi non thiêng Yên Tử... Từ những câu chuyện, hình ảnh gần gũi được người dân tự mình ghi lại và sáng tạo, cuộc thi góp phần đưa Quảng Ninh đến gần hơn với bạn bè bốn phương trên nền tảng số. Qua đó, những thành tựu, nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người và diện mạo mới của quê hương được kể bằng ngôn ngữ trẻ trung, trực quan, dễ tiếp cận.

Kể chuyện Quảng Ninh bằng ngôn ngữ số

Cùng với cuộc thi “Quảng Ninh - Một tầm vóc mới”, thời gian qua các cuộc thi trên môi trường số do các cấp, ngành tổ chức còn mở ra cơ hội để mỗi người dân chủ động tìm hiểu kiến thức về lịch sử, văn hóa, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Từ những nhân vật lịch sử, truyền thống cách mạng đến hành trình xây dựng và phát triển quê hương, mỗi nội dung được chuyển tải theo cách gần gũi, sinh động, tạo thêm sự quan tâm và tương tác của người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Gần đây, tháng 7 vừa qua, Thành Đoàn Quảng Ninh phát động cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh”. Cuộc thi nhằm tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu đối với phong trào cách mạng Việt Nam, phong trào công nhân Vùng mỏ và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và niềm tự hào về quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cuộc thi gồm hai nội dung: Trắc nghiệm trực tuyến và sáng tạo sản phẩm truyền thông bằng video. Riêng phần thi trắc nghiệm đã ghi nhận trên 7.000 lượt tham gia; nội dung video cũng nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Tử tham gia cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Khu mỏ Quảng Ninh”.

Đồng chí Nguyễn Vũ, Phó Bí thư Thành Đoàn, cho biết: “Điểm mới của cuộc thi là việc đổi mới phương thức giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử địa phương thông qua các nền tảng số, mạng xã hội. Đồng thời, khuyến khích đoàn viên thanh niên sáng tạo những sản phẩm truyền thông hiện đại, góp phần đưa các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng đến gần hơn với giới trẻ bằng những hình thức sinh động, hấp dẫn”.

Cùng với đó, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tự hào công dân thành phố Quảng Ninh” do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì tổ chức với 3 kỳ (kỳ 1 từ ngày 7-12/9; kỳ 2 từ ngày 14-19/9 và kỳ 3 từ ngày 21-26/9), cũng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với gần 160.400 lượt tham gia. Cuộc thi là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại chặng đường 63 năm xây dựng, phát triển Quảng Ninh, hành trình 40 năm đổi mới, không ngừng khơi dậy niềm tự hào, tinh thần tự lực, tự cường và ý thức trách nhiệm, góp sức xây dựng thành phố ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Từ những cuộc thi với cách thể hiện mới mẻ, đa dạng, lịch sử, văn hóa và những câu chuyện về quê hương đang được chuyển tải bằng ngôn ngữ của thời đại số, đồng thời tạo cơ hội để người dân tự kể câu chuyện về nơi mình sinh ra, lớn lên và gắn bó. Qua đó, tình yêu quê hương được lan tỏa theo cách tự nhiên, gần gũi. Đó cũng là cách để những giá trị lịch sử, văn hóa tiếp tục được trao truyền, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm và khơi dậy tinh thần chung sức xây dựng quê hương trong chặng đường phát triển mới.