TKV tăng tốc tiêu thụ than, hoàn thành kế hoạch năm

Bước vào những tháng cao điểm cuối năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tập trung đẩy mạnh tiêu thụ than, chủ động cân đối nguồn cung, bám sát nhu cầu thị trường, tăng cường phối hợp giữa các khâu sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm và bảo đảm than cho nền kinh tế.

Hoạt động tiêu thụ than tại Kho cảng G9 - Hóa chất (Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả).

Những ngày đầu tháng 10, tại Kho cảng G9 - Hóa chất (Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả), hoạt động tiếp nhận, vận chuyển, tiêu thụ than diễn ra liên tục. Đơn vị đang tập trung cao độ cho nhiệm vụ quý IV, vừa duy trì hoạt động kho cảng, vừa triển khai các hạng mục đầu tư, cải tạo hạ tầng.

Năm 2026, Kho cảng G9 - Hóa chất được giao tiếp nhận hơn 8,9 triệu tấn than, tiêu thụ hơn 9,2 triệu tấn. Sau 9 tháng, sản lượng tiếp nhận đạt hơn 6,6 triệu tấn, tiêu thụ hơn 6,5 triệu tấn. Để hoàn thành kế hoạch, đơn vị chủ động xây dựng phương án sản xuất theo ngày, ca, kíp; bám sát kế hoạch cấp than để bố trí nhân lực, thiết bị, phương tiện phù hợp; kiểm soát chất lượng, hạn chế hao hụt trong lưu kho.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Quản đốc Kho cảng G9 - Hóa chất, cho biết: Đơn vị linh hoạt điều chỉnh vị trí nhập, xuất, lưu kho trong quá trình cải tạo hạ tầng, tận dụng các hạng mục hoàn thành để nâng cao năng lực tiếp nhận, giải phóng phương tiện, bảo đảm tiến độ tiêu thụ.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tăng cường phối hợp giữa các khâu tiếp nhận, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ, linh hoạt điều tiết nguồn hàng theo nhu cầu khách hàng và năng lực cung ứng. Trong 9 tháng năm 2026, sản lượng than tiêu thụ trực tiếp cho khách hàng đạt hơn 39 triệu tấn; than mua đạt hơn 49,7 triệu tấn, than nhập khẩu hơn 1 triệu tấn. Những tháng cuối năm, công ty tiếp tục đẩy mạnh chế biến, pha trộn, kiểm soát chất lượng; đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, tự động hóa, nâng cao năng lực kho vận và tiêu thụ.

Phân xưởng Kho cảng Uông Bí (Công ty Kho vận Đá Bạc) chủ động điều hành hoạt động bốc rót, tiêu thụ than qua cảng, bảo đảm tiến độ giao hàng cho khách hàng.

Tại khu vực Uông Bí, Phân xưởng Kho cảng Uông Bí (Công ty Kho vận Đá Bạc) cũng chủ động điều hành sản xuất, đáp ứng tiến độ giao than trong điều kiện vừa sắp xếp, kiện toàn tổ chức. 9 tháng năm 2026, sản lượng than tiêu thụ đạt hơn 7,1 triệu tấn, bằng 90,3% kế hoạch năm; than nhập kho đạt hơn 6,3 triệu tấn, bằng 80,2% kế hoạch.

Ông Đào Công Quyền, Quản đốc Phân xưởng Kho cảng Uông Bí cho biết, đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả vận tải đường sắt, chủ động phối hợp xây dựng phương án chạy tàu, bố trí toa xe hợp lý, rút ngắn thời gian chờ và giải phóng phương tiện. Đồng thời, điều tiết lao động, thiết bị phù hợp với từng dây chuyền; bổ sung phương tiện thuê ngoài khi nhu cầu tăng cao, bảo đảm giao than đúng tiến độ.

Nhờ chủ động cân đối nguồn hàng, năng lực vận tải và kế hoạch giao than, 9 tháng năm 2026, Công ty Kho vận Đá Bạc tiêu thụ hơn 10,5 triệu tấn, đạt 85% kế hoạch năm. Trong quý IV, công ty phấn đấu tiêu thụ 2,8 triệu tấn, đưa sản lượng cả năm lên 13,32 triệu tấn. Để hoàn thành mục tiêu, công ty tiếp tục điều hành linh hoạt nguồn than, nâng cao năng lực vận tải, chế biến, pha trộn, kiểm soát chất lượng; đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, tiết giảm chi phí, bảo đảm an toàn lao động. Các phong trào thi đua sản xuất cũng được triển khai, góp phần hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2026, hướng tới chào mừng 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Những nỗ lực tại các đơn vị kho vận, cảng biển đã góp phần quan trọng vào kết quả tiêu thụ than chung của TKV. 9 tháng năm 2026, toàn Tập đoàn sản xuất 27,64 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ hơn 38,7 triệu tấn, bằng 78,1% kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ. Trong đó, than cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 31,69 triệu tấn, tăng 11,5%; xuất khẩu đạt 1,18 triệu tấn, nhập khẩu đạt 8,86 triệu tấn. Kết quả này cho thấy sự chủ động của TKV trong cân đối nguồn cung, đẩy mạnh tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế.

Theo ông Nguyễn Huy Nam, Phó Tổng Giám đốc TKV, quý IV là giai đoạn tăng tốc, quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026. Trên cơ sở kết quả 9 tháng, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm kỷ luật điều hành, tận dụng điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, chế biến và tiêu thụ than, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Các đơn vị cần kiểm soát chặt chất lượng than nguyên khai, ưu tiên nhân lực cho đào lò, nâng cao năng suất và bảo đảm tiến độ các công trình mỏ; đồng thời bám sát nhu cầu nhận than của các nhà máy nhiệt điện để chủ động cân đối nguồn cung, tăng cường chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than, đáp ứng kịp thời yêu cầu về sản lượng, chủng loại và chất lượng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tiêu thụ cả năm.