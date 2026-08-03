Lấy con người làm trung tâm của chuyển đổi số

Sau hơn 1,5 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quảng Ninh từng bước đưa chuyển đổi số đi vào chiều sâu bằng việc xác định phát triển nguồn nhân lực là khâu đột phá chiến lược. Song hành với đầu tư hạ tầng số, dữ liệu và các nền tảng công nghệ, tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số, phổ cập kỹ năng số trong cộng đồng và tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Cách tiếp cận này không chỉ tạo nền tảng để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo phát huy hiệu quả, mà còn góp phần nâng cao năng lực quản trị, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Quỹ Châu Á tổ chức khóa đào tạo "Trí tuệ nhân tạo: Từ dữ liệu đến quyết định".

Một trong những dấu ấn rõ nét là khóa đào tạo "Trí tuệ nhân tạo: Từ dữ liệu đến quyết định" do Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Quỹ Châu Á tổ chức ngày 22/7. Chương trình kết nối tới 55 điểm cầu trực tuyến với hơn 1.500 học viên là cán bộ các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các đảng ủy trực thuộc cùng nhiều sở, ngành của tỉnh. Quy mô lớp học cho thấy, nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động công vụ ngày càng lớn, đồng thời phản ánh quyết tâm của tỉnh trong việc trang bị kỹ năng mới cho đội ngũ cán bộ.

Theo đồng chí Lê Quang Vịnh, Phó Trưởng Phòng Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy, học viên tham gia khóa đào tạo đã được cập nhật kiến thức về khung pháp lý, quản trị rủi ro, đạo đức sử dụng AI và thực hành khai thác các nền tảng như ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot để xây dựng câu lệnh, tổng hợp thông tin, tạo báo cáo, thiết kế bài trình chiếu. Những kiến thức giúp cán bộ vận dụng ngay công nghệ vào tham mưu, xử lý văn bản, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ.

Định hướng này cũng được Quảng Ninh triển khai xuyên suốt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực số. Nội dung bồi dưỡng được thiết kế gắn với yêu cầu công việc, ưu tiên kỹ năng thực hành thay vì chỉ trang bị kiến thức. Riêng năm 2025, toàn tỉnh tổ chức 257 lớp đào tạo, bồi dưỡng với trên 24.565 lượt học viên tham gia; 100% CBCCVC được cập nhật kiến thức, kỹ năng số phục vụ công việc. Nhiều cơ quan triển khai nền tảng học tập số (Digital Learning), gắn với các phong trào "1.000 giờ kỹ năng số", "Công chức với AI", góp phần hình thành thói quen làm việc trên môi trường số. Các công cụ như ChatGPT, Gemini, NotebookLM ngày càng được sử dụng phổ biến trong xử lý nghiệp vụ, hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng công việc.

Văn phòng Tỉnh uỷ tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ chuyển đổi số của các ban xây dựng đảng và đảng uỷ trực thuộc.

Công tác đào tạo tiếp tục được triển khai theo lộ trình dài hạn. Theo kế hoạch của UBND tỉnh, năm 2026 Quảng Ninh tổ chức 122 lớp bồi dưỡng cho hơn 10.785 học viên; trong đó có 17 lớp chuyên sâu về quản trị hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu, chuyển đổi số trong giáo dục, ứng dụng AI xây dựng học liệu điện tử cùng nhiều nội dung chuyên ngành khác cho hơn 1.200 CBCCVC. Song song với đó, tỉnh tập trung kiện toàn đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại các cơ quan, địa phương, hướng tới mục tiêu 100% cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã, có nhân sự đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ trên môi trường số.

Phát triển nguồn nhân lực số ở Quảng Ninh không dừng trong khu vực công mà được mở rộng tới cộng đồng thông qua phong trào "Bình dân học vụ số". Toàn tỉnh hiện duy trì 1.538 Tổ công nghệ số cộng đồng với 11.803 thành viên tại 100% thôn, bản, khu phố. Đây là lực lượng trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, các nền tảng số và kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống hằng ngày.

Các tổ chức chính trị - xã hội cũng phát huy vai trò nòng cốt trong phổ cập kỹ năng số. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, từ năm 2025 đến nay, MTTQ và các tổ chức thành viên đã tổ chức gần 1.100 hội nghị, lớp tập huấn và lớp "Bình dân học vụ số", thu hút trên 160.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Riêng lực lượng thanh niên tổ chức 580 lớp với hơn 25.000 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi, đồng thời hỗ trợ trên 30.000 lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Những con số này cho thấy, chuyển đổi số đã trở thành phong trào rộng khắp với sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục triển khai kế hoạch phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo Khung năng lực số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phổ cập kỹ năng số trên nền tảng MOOCs "Bình dân học vụ số". Đến nay, 100% cơ sở giáo dục thực hiện quản trị trên môi trường số; 118 cơ sở giáo dục thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành đội ngũ giáo viên có năng lực số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tiên Yên thực hiện hiệu quả phong trào "Bình dân học vụ số".

Bên cạnh đào tạo và phổ cập kỹ năng, Quảng Ninh chú trọng xây dựng cơ chế phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngày 17/7/2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị giai đoạn 2025-2030. Chính sách tạo cơ sở để tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ và giữ chân đội ngũ chuyên gia, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh, so với đầu năm 2025, nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số của tỉnh đã có chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, năng lực và phương thức tổ chức thực hiện. Hoạt động đào tạo được triển khai thường xuyên, bài bản, lan tỏa tới mọi cấp, mọi ngành và cộng đồng dân cư. Quảng Ninh cũng cơ bản hoàn thành mục tiêu bảo đảm 100% CBCCVC được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản theo Chương trình số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương. Đội ngũ cán bộ đã làm chủ các nền tảng dùng chung, chữ ký số, hồ sơ điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc trên môi trường số.

Việc phát triển nguồn nhân lực số đang được Quảng Ninh triển khai đồng bộ từ đào tạo cán bộ, phổ cập kỹ năng số cho người dân đến xây dựng chính sách thu hút nhân tài. Qua đây, góp phần phát huy hiệu quả trong quản trị, sản xuất và đời sống, đồng thời mở ra dư địa mới cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây cũng là động lực quan trọng để Quảng Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.