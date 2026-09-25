Starbucks tiếp tục đóng cửa 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ

Starbucks tiếp tục đóng cửa 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ trong tuần này. Đây là đợt đóng cửa quy mô lớn thứ hai dưới thời Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Brian Niccol, người gia nhập công ty vào năm 2024. Tháng 9/2025, Starbucks đã đóng cửa 627 cửa hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Động thái đóng cửa hàng trăm cửa hàng của Starbucks cho thấy những thách thức dai dẳng của các chuỗi F&B lớn trước áp lực chi phí mặt bằng và bài toán hiệu suất, buộc ban lãnh đạo phải liên tục tái cơ cấu mô hình kinh doanh để thích ứng với biến động thị trường.

Biển hiệu Starbucks tại Trung tâm thương mại Galleria Mall, Buffalo, New York ngày 26/8/2026. Ảnh: AP

Tính đến cuối tháng 6/2026, Starbucks có 18.371 cửa hàng tại Bắc Mỹ. Trong bức thư gửi đến các nhân viên, Giám đốc Vận hành Starbucks Mike Grams cho biết các địa điểm nằm trong diện giải thể không đạt hiệu quả tài chính khả quan hoặc không thể mang lại trải nghiệm đúng như kỳ vọng của hãng dành cho khách hàng và nhân viên. Hiện công ty chưa công bố danh sách cụ thể các quán cà phê sẽ ngừng hoạt động cũng như số lượng cửa hàng tại Mỹ.

Công đoàn Starbucks Workers United, tổ chức đại diện cho người lao động tại 700 cửa hàng Starbucks thuộc sở hữu công ty ở Mỹ đã bỏ phiếu thành lập công đoàn, cho biết 20 cửa hàng có công đoàn nằm trong số 250 cửa hàng sắp đóng cửa, chiếm 8% tổng số. Người lao động tại các cửa hàng Starbucks đã bỏ phiếu thành lập công đoàn từ cuối năm 2021, nhưng công đoàn và công ty vẫn chưa đạt được thỏa thuận lao động.

Ông Grams cho biết Starbucks vẫn tiếp tục quá trình nâng cấp, cải tạo các quán cà phê tại Bắc Mỹ để tạo không gian ấm cúng và thu hút khách hàng hơn. Công ty kỳ vọng sẽ hoàn tất cải tạo 1.500 cửa hàng trước ngày 30/9, thời điểm khép lại năm tài chính của Starbucks.

Ông Grams viết trong thư gửi nhân viên:“Tiến trình này mang lại cho chúng tôi cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả kinh doanh của từng quán cà phê. Dù phần lớn các cơ sở đang hưởng lợi từ đà tăng trưởng chung này, một số quán vẫn tiếp tục kinh doanh kém hiệu quả bất chấp sự nỗ lực và cống hiến của tất cả các bạn”.

Ông Grams khẳng định Starbucks vẫn cam kết mở rộng quy mô cửa hàng tại Bắc Mỹ. Starbucks sẽ thuyên chuyển nhân viên sang các cửa hàng khác nếu có thể, hoặc cung cấp gói hỗ trợ thôi việc trong trường hợp không thể bố trí công việc mới cho người lao động tại địa điểm khác. Ngày 24/9, Công đoàn Lao động Starbucks thông báo sẽ gửi văn bản chính thức yêu cầu Starbucks cung cấp thông tin về các kế hoạch đóng cửa, đồng thời tiến hành đàm phán tại mọi cửa hàng có công đoàn.

Starbucks cũng tiến hành tinh giản bộ máy nhân sự văn phòng. Công ty từng sa thải 900 nhân viên ngoài hệ thống bán lẻ khi đóng cửa các cửa hàng vào tháng 9/2025. Đến tháng 5/2026, Starbucks tiếp tục cắt giảm thêm 300 nhân viên khối văn phòng và đóng cửa một số văn phòng ít sử dụng tại Mỹ.

Công ty cho biết sẽ gánh chịu khoản chi phí tái cơ cấu lên tới 300 triệu USD trong đợt đóng cửa lần này, bao gồm 200 triệu USD chi phí tiền mặt cho việc chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và chi trả phúc lợi thôi việc cho nhân viên, cùng 100 triệu USD chi phí phi tiền mặt liên quan đến việc thanh lý và suy giảm giá trị tài sản của các quán cà phê.

Trong phiên giao dịch chiều thứ Năm (24/9), cổ phiếu Starbucks sụt giảm chưa đến 1%.