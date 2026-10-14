Lục Hồn phát huy khối đại đoàn kết từ công tác tuyên truyền

Sau sáp nhập, xã Lục Hồn có 11 thôn, với nhiều thôn dân tộc anh em cùng sinh sống. Để tạo sự đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cấp ủy, chính quyền địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Trong đó, phát huy vai trò của người có uy tín tại cộng đồng đang trở thành một trong những cách làm hiệu quả, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Đặc thù địa bàn miền núi với nhiều dân tộc cùng sinh sống khiến công tác tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết ở Lục Hồn đòi hỏi sự linh hoạt, phù hợp với từng nhóm dân cư, từng thôn. Thay vì chỉ tuyên truyền theo hình thức hành chính, xã chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn và đặc biệt là những người có uy tín trong cộng đồng.

Đường phố xã Lục Hồn sạch đẹp, khang trang hơn nhờ tinh thần giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND xã Lục Hồn Vi Tiến Vượng cho biết: Người có uy tín luôn là những người gần dân, hiểu dân, nắm rõ phong tục, tập quán và đời sống của từng gia đình. Bằng sự gương mẫu trong cuộc sống, tiếng nói có sức thuyết phục, người có uy tín đã trở thành cầu nối đưa những chủ trương, chính sách đến với người dân một cách dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Không chỉ tuyên truyền về chủ trương, chính sách, người có uy tín còn trực tiếp vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống mới. Những gia đình có điều kiện được vận động hỗ trợ các hộ còn khó khăn, những mô hình sản xuất hiệu quả được chia sẻ để người dân cùng học tập, áp dụng. Từ đó, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau từng bước trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng.

Ông Phùn Chi Lầu, thôn Bản Chuồng (xã Lục Hồn), chia sẻ: Một trong những chuyển biến rõ nét từ công tác tuyên truyền, vận động xây dựng tinh thần đoàn kết, đó là nhận thức của người dân về phát triển kinh tế, giảm nghèo ngày càng được nâng lên. Thay vì trông chờ, ỷ lại, nhiều gia đình đã chủ động tìm hướng phát triển sản xuất, tận dụng lợi thế đất đai, lao động và điều kiện tự nhiên của địa phương để cải thiện thu nhập. Những hộ đã vươn lên ổn định cuộc sống tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ khó khăn.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác tuyên truyền còn góp phần thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa. Những phong tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc được gìn giữ, phát huy, đồng thời, những hủ tục không còn phù hợp từng bước được loại bỏ. Đây là quá trình cần sự kiên trì, bền bỉ, trong đó tiếng nói của người có uy tín có vai trò rất quan trọng.

Ông Lương Đức Long, Trưởng thôn Bản Chuồng, xã Lục Hồn và công an xã đi tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn.

Từ thực tế ở cơ sở có thể thấy, việc tuyên truyền của xã Lục Hồn đạt hiệu quả không chỉ nằm ở việc truyền đạt đầy đủ nội dung, mà quan trọng hơn là làm cho người dân hiểu được lợi ích của chính mình, của gia đình và cộng đồng. Khi mỗi người dân trở thành một tuyên truyền viên, mỗi gia đình là một hạt nhân đoàn kết, sức mạnh cộng đồng sẽ được nhân lên.

Có thể khẳng định, xây dựng khối đại đoàn kết ở Lục Hồn không phải là việc làm trong ngày một, ngày hai mà là quá trình thường xuyên, liên tục. Với Lục Hồn, việc lấy tuyên truyền, vận động làm cầu nối, lấy người có uy tín làm hạt nhân, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng đang tạo động lực quan trọng cho địa phương phát triển.

Phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, phù hợp với đặc điểm từng thôn, bản sẽ tiếp tục giúp Lục Hồn củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng.