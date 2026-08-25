Công ty Điện lực Quảng Ninh khẩn trương khắc phục ảnh hưởng bão số 4 (Narra), nỗ lực cấp điện trở lại cho khách hàng

Do ảnh hưởng của bão số 4 (Narra) gây mưa lớn kéo dài, Công ty Điện lực Quảng Ninh (CTĐL Quảng Ninh) đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó và tập trung lực lượng khắc phục sự cố, nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân.

Tính đến 17h00 ngày 23/8/2026, hệ thống lưới điện 110kV trên toàn tỉnh vận hành an toàn, không có đường dây hay trạm biến áp bị sự cố; các khách hàng lớn tại các khu công nghiệp vẫn được đảm bảo cấp điện liên tục.

Trận mưa lớn đã gây ảnh hưởng cục bộ tại một số khu vực. Cụ thể, trạm biến áp (TBA) Hạ Long 18 bị ngập nước, buộc phải ngắt điện khẩn cấp từ 15h47 ngày 22/8/2026 để đảm bảo an toàn cho 196 khách hàng. Khi nước đã rút hoàn toàn, Điện lực Vân Đồn đã lập phương án kiểm tra và xử lý kỹ thuật để đóng điện trở lại.

Điện lực Vân Đồn khắc phục sự cố TBA Hạ Long 18.

Tại khu vực Bình Liêu, vị trí cột 206-12 đường dây 371E5.6 xuất hiện nguy cơ sạt lở. Để ngăn ngừa sự cố, đơn vị đã tạm thời cắt điện 02 TBA (150 khách hàng) từ 9h06' ngày 23/8. Điện lực Bình Liêu đã khẩn trương tháo hạ dây dẫn pha A (đoạn cột 206-11 đến 206-13) và lắp đặt xà Π hãm tại cột 206-12 nhằm gia cố kết cấu, bảo đảm vận hành an toàn.

Điện lực Bình Liêu khắc phục sự cố lưới điện.

Với tinh thần nhanh chóng khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện cho đời sống nhân dân trong thời tiết mưa bão. Đến 20h ngày 23/8/2026, CTĐL Quảng Ninh đã khôi phục cấp điện thành công cho 870 khách hàng.

Thời tiết còn diễn biến phức tạp, các đơn vị thuộc CTĐL Quảng Ninh đang tiếp tục ứng trực “4 tại chỗ”, sẵn sàng nhân lực và vật lực đảm bảo cho công tác PCTT&TKCN, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và đảm bảo cung cấp an toàn, liên tục phục vụ nhân dân.