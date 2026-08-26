Tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng động lực

Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, từ giao thông kết nối, chỉnh trang đô thị đến các công trình văn hóa, hành chính, thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm không chỉ nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trước mắt mà còn từng bước mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và năng lực quản trị, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Trong hành trình xây dựng thành phố, Quảng Ninh xác định hạ tầng phải đi trước một bước. Bởi phía sau sự thay đổi về quy mô và vị thế đô thị là yêu cầu rất cụ thể về hệ thống giao thông, không gian phát triển, các thiết chế công cộng, chất lượng dịch vụ và khả năng kết nối giữa các khu vực. Từ yêu cầu đó, đầu tư công tiếp tục được Quảng Ninh xác định là một trong những động lực quan trọng để dẫn dắt phát triển. Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV đã thông qua Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2025 với tổng số vốn 1.230 tỷ đồng cho 7 dự án khởi công mới thuộc các lĩnh vực giao thông, văn hóa, hành chính và nông nghiệp.

Minh họa tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến đường Vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội do AI tạo.

Trong đó, lĩnh vực giao thông được ưu tiên cao nhất với 1.100 tỷ đồng, chiếm gần 90% tổng nguồn vốn phân bổ. Việc tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông cho thấy định hướng nhất quán của tỉnh trong việc tiếp tục hoàn thiện các trục kết nối, tạo dư địa mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực liên kết giữa các khu vực.

Dự án có quy mô vốn lớn nhất trong danh mục là giai đoạn 2 tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn qua cầu Bình Minh đến cầu Bang, với tổng mức đầu tư 958 tỷ đồng, được bố trí 500 tỷ đồng từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất. Công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Cùng với đó, dự án cải tạo, mở rộng và nâng cấp các đoạn tuyến Quốc lộ 18 gắn với chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu dân cư và đô thị trên địa bàn tỉnh có tổng mức đầu tư 920 tỷ đồng, được bố trí 300 tỷ đồng. Một dự án giao thông khác là tuyến đường tránh Quốc lộ 18 đoạn qua xã Đông Ngũ, có tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, được bố trí 300 tỷ đồng để triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Mỗi dự án có mục tiêu và phạm vi khác nhau, song đều hướng đến một yêu cầu chung là tăng năng lực kết nối và hoàn thiện mạng lưới giao thông. Trong quá trình xây dựng một thành phố lớn, giao thông không chỉ là những tuyến đường nối từ điểm này đến điểm khác, mà còn là yếu tố tổ chức lại không gian phát triển, kết nối các khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ và dân cư.

Một hệ thống hạ tầng đồng bộ sẽ tạo điều kiện để nguồn lực được phân bổ hiệu quả hơn, các khu vực có thêm cơ hội phát triển và người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của địa phương trong thu hút đầu tư.

Một góc đặc khu Cô Tô nhìn từ trên cao.

Bên cạnh các dự án giao thông, nguồn vốn đầu tư công năm 2026 cũng được phân bổ cho những công trình có ý nghĩa trực tiếp đối với đời sống, văn hóa và hoạt động quản lý. Trong lĩnh vực văn hóa, Quảng Ninh dành 50 tỷ đồng để triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Đình - Miếu Cái Chiên, góp phần bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và phát huy tiềm năng du lịch tại địa phương.

Lĩnh vực hành chính được bố trí 60 tỷ đồng cho 2 dự án sửa chữa, cải tạo Trụ sở Tiếp công dân và Trụ sở Thanh tra; sửa chữa, cải tạo Trụ sở liên cơ quan số 2. Việc đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất không chỉ đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan mà còn góp phần nâng cao điều kiện phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, 20 tỷ đồng được dành để thực hiện dự án xử lý chống thấm, rò nước qua đập chính hồ chứa nước Khe Cát, xã Hải Lạng. Công trình có ý nghĩa trong bảo đảm an toàn hồ đập, phục vụ sản xuất và phòng, chống thiên tai.

Nhìn từ danh mục các dự án được bố trí vốn, có thể thấy, quá trình hoàn thiện hạ tầng không chỉ tập trung vào những công trình quy mô lớn. Để hướng tới một đô thị có chất lượng phát triển cao, Quảng Ninh phải đồng thời đầu tư cho giao thông, bảo tồn văn hóa, hạ tầng hành chính và an toàn dân sinh. Đó là những thành tố cùng tạo nên chất lượng sống và năng lực quản trị của một đô thị hiện đại.

Cùng với những dự án đầu tư công, Quảng Ninh đang chuẩn bị và thúc đẩy các công trình hạ tầng có quy mô lớn, mang tính chiến lược và khả năng tạo sức lan tỏa trong dài hạn. Trong đó, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được xác định là một trong những công trình hạ tầng quan trọng đối với liên kết vùng. Tuyến đường sắt được định hướng kết nối Quảng Ninh với vùng Thủ đô và các địa phương lân cận, tạo thêm phương thức vận tải mới, rút ngắn thời gian di chuyển và mở ra những cơ hội phát triển mới cho du lịch, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư.

Cùng với hạ tầng giao thông, những dự án phát triển đô thị quy mô lớn như Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được kỳ vọng tạo thêm không gian phát triển mới. Với quy mô trên 4.100ha, tổng vốn đầu tư trên 456.000 tỷ đồng, dự án trải dài trên địa bàn các phường Tuần Châu, Hà An và Đông Mai, được định hướng góp phần hình thành một khu đô thị mới hiện đại ở khu vực phía tây của tỉnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026, GRDP bình quân đầu người đạt từ 11.800 USD trở lên, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 74.000 tỷ đồng. Những mục tiêu này đòi hỏi phải tiếp tục tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trong đó hạ tầng giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Quảng Ninh cũng đã đề xuất danh mục hơn 2.700 công trình dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030, huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Việc chuẩn bị một khối lượng đầu tư lớn cho thấy yêu cầu về phát triển hạ tầng trong giai đoạn tới sẽ ngày càng cao.

Song đi cùng với quy mô đầu tư là yêu cầu về chất lượng quản trị đầu tư. Từ công tác chuẩn bị dự án, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đến tổ chức thi công, giải ngân và khai thác sau đầu tư đều cần được thực hiện đồng bộ. Một dự án chậm tiến độ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của nhiều dự án khác; một công trình hoàn thành nhưng thiếu kết nối cũng có thể chưa phát huy hết giá trị đầu tư. Bởi vậy, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với kiểm soát chất lượng; giải ngân nhanh phải gắn với hiệu quả sử dụng vốn; đầu tư hạ tầng phải đi cùng với quy hoạch và yêu cầu phát triển bền vững. Đây sẽ là những yếu tố quyết định để các công trình không chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà thực sự trở thành những động lực phát triển lâu dài.

Trở thành thành phố không chỉ là mục tiêu về mặt hành chính. Đó là yêu cầu toàn diện về chất lượng đô thị, hạ tầng, môi trường sống, dịch vụ công và năng lực quản trị. Vì vậy, quá trình hoàn thiện các công trình trọng điểm hôm nay chính là quá trình chuẩn bị nền tảng cho diện mạo của thành phố Quảng Ninh trong tương lai. Từ những tuyến giao thông đang được đầu tư, những khu đô thị mới đang hình thành đến các công trình văn hóa, hành chính và dân sinh được từng bước hoàn thiện, Quảng Ninh đang ghép những mảnh quan trọng của một không gian phát triển mới. Đó là quá trình kiến tạo nền tảng cho một thành phố có sức cạnh tranh cao hơn, không gian phát triển rộng mở hơn và chất lượng sống ngày càng tốt hơn.