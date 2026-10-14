Những mái đầu bạc và ngọn lửa nghề mãi xanh

Giữa dòng chảy không ngừng của báo chí hiện đại, có những người đã rời tòa soạn từ lâu nhưng chưa bao giờ rời nghề. Họ vẫn đọc báo mỗi sáng, dõi theo từng bước chuyển mình của báo chí Quảng Ninh, lặng lẽ cộng tác, sẻ chia kinh nghiệm và truyền cho lớp người đi sau niềm say mê với nghề. Đối với họ, báo chí không chỉ là một công việc đã từng gắn bó, mà là một phần không thể tách rời của cuộc đời.

Sau phần nghi lễ trong chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều hội viên CLB Nhà báo cao tuổi Quảng Ninh vẫn chưa vội ra về. Những chiếc ghế được kéo lại gần nhau. Bên chén trà nóng, câu chuyện nối tiếp câu chuyện. Người nhắc về một chuyến công tác cách đây vài chục năm, người nhớ một bài báo từng tạo sức lan tỏa lớn, người mở điện thoại giới thiệu bài viết mới đăng trên báo Quảng Ninh điện tử. Thỉnh thoảng, các nhà báo cao tuổi lại cùng cười khi nhắc đến một kỷ niệm thời tác nghiệp còn thiếu thốn đủ bề. Không có những câu chuyện lớn lao, cũng không cần những lời hoa mỹ.

Các nhà báo lão thành dự gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2026.

Chỉ bằng những ký ức được gợi nhắc tự nhiên, những người từng dành phần lớn cuộc đời cho nghề báo lại tìm thấy nhau trong tình đồng nghiệp bền chặt. Sau bao năm tháng, ngọn lửa nghề vẫn hiện hữu trong từng ánh mắt, từng câu chuyện và cả sự quan tâm đối với từng đổi thay của báo chí tại địa phương nhà. Đó cũng là điều làm nên giá trị bền vững của CLB Nhà báo cao tuổi, mái nhà chung của những người làm báo Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ công tác nhưng chưa bao giờ thôi gắn bó với nghề báo.

Được thành lập từ năm 2000, trực thuộc Hội Nhà báo Quảng Ninh, CLB là một trong những mô hình nhà báo cao tuổi ra đời sớm của cả nước. Từ hơn 50 hội viên ban đầu, đến nay CLB đã có 96 hội viên là những phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, quay phim, kỹ thuật viên, họa sĩ, cán bộ quản lý từng công tác tại các cơ quan báo chí của Quảng Ninh và các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn. Mỗi người có một hành trình nghề nghiệp khác nhau. Có người gắn bó với những chuyến đi cơ sở, có người dành cả tuổi trẻ trong phòng dựng, phòng thu, có người hàng chục năm đứng sau ống kính hoặc cầm bút phản ánh những đổi thay của vùng đất mỏ.

CLB nhà báo cao tuổi cùng đoàn đại biểu Hội Nhà báo TP Quảng Ninh dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Nguyên tháng 6/2025 trong chuyến đi “Hành trình về nguồn”.

Dẫu đảm nhiệm những vị trí khác nhau, họ đều gặp nhau ở tình yêu dành cho báo chí Quảng Ninh và trách nhiệm của người làm báo cách mạng. Không có lịch sinh hoạt cố định như nhiều tổ chức khác, nhưng sự gắn bó giữa các hội viên CLB chưa bao giờ bị gián đoạn. Mỗi khi Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức các hoạt động, nhà báo Nguyễn Việt Thành, Chủ nhiệm CLB và nhà báo Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ nhiệm, lại chủ động gửi thông tin trên nhóm Zalo chung để các hội viên nắm bắt, thu xếp thời gian tham gia. Người ở Hạ Long, người từ Cẩm Phả, Uông Bí, Đông Triều hay Quảng Yên, nếu sức khỏe và điều kiện cho phép đều cố gắng có mặt.

Có những hội viên tuổi đã cao, việc đi lại không còn thuận tiện nhưng vẫn mong được gặp lại đồng nghiệp. Những người không thể tham dự cũng gọi điện hỏi thăm, gửi lời chúc và hẹn dịp gặp sau. Chính những việc làm giản dị ấy đã góp phần giữ cho sợi dây gắn kết giữa những người từng chung một nghề luôn bền chặt theo năm tháng.

Nhà báo Nguyễn Việt Thành, Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi Quảng Ninh, chia sẻ: “Khi còn công tác, anh em gặp nhau hằng ngày trong công việc, cùng đi cơ sở, cùng thực hiện các tác phẩm báo chí. Sau khi nghỉ hưu, mỗi người có cuộc sống riêng, sinh sống ở những địa phương khác nhau nên việc gặp gỡ không còn thường xuyên như trước".

Các hội viên CLB Nhà báo cao tuổi trong một chuyến về nguồn tại tỉnh Thái Nguyên năm 2025.

Chính vì thế, mỗi lần hội ngộ đều trở nên đáng quý. Đó không chỉ là dịp để chúng tôi ôn lại ký ức của một thời cầm bút, mà còn là cơ hội hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ cuộc sống, giữ gìn tình đồng nghiệp và tiếp thêm cho nhau tình yêu với nghề báo”. Mỗi cuộc gặp cũng là dịp để ký ức nghề được khơi gợi. Những cuốn sổ tay tác nghiệp đã sờn gáy, những bức ảnh cũ hay những số báo từng đăng tác phẩm của mình đều gắn với một chuyến đi, một nhân vật, một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm báo.

Không chỉ gìn giữ tình đồng nghiệp, CLB còn duy trì giao lưu với các CLB nhà báo cao tuổi ở nhiều địa phương, tích cực tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, khó khăn. Từ những việc làm nghĩa tình ấy đến những câu chuyện nghề được sẻ chia, CLB đã và đang gìn giữ một mạch nguồn quý giá của báo chí Quảng Ninh, lặng lẽ trao truyền kinh nghiệm, tình yêu nghề và những giá trị tốt đẹp của báo chí cách mạng cho các thế hệ người làm báo hôm nay.

CLB nhà báo cao tuổi cùng đoàn đại biểu Hội Nhà báo TP Quảng Ninh tham quan Di tích ra đời Hội Nhà báo Việt Nam, cũng ở Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa tại Thái Nguyên 6/2025.

Thời gian có thể khép lại một chặng đường công tác, nhưng không khép lại tình yêu với nghề báo. Với nhiều hội viên CLB Nhà báo cao tuổi Quảng Ninh, nghỉ hưu chỉ là dấu mốc kết thúc công việc hằng ngày ở tòa soạn, còn hành trình đồng hành cùng báo chí vẫn tiếp tục theo một cách khác. Mỗi sáng, nhiều người vẫn giữ thói quen đọc báo, nghe phát thanh, xem truyền hình, theo dõi các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh. Họ quan tâm đến từng đổi mới trong cách thể hiện tác phẩm, từng bước chuyển mình của báo chí địa phương trước yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa nền tảng.

Mỗi bài viết hay, mỗi chương trình ấn tượng đều trở thành câu chuyện để trao đổi trong những lần gặp mặt hay qua những cuộc điện thoại hỏi thăm đồng nghiệp. Không ít hội viên vẫn đều đặn cộng tác với các cơ quan báo chí. Có người viết bài phản ánh, bút ký, hồi ký; có người dành nhiều thời gian cho thơ và tản văn.

Không còn áp lực chạy đua với từng số báo hay giờ phát sóng như trước, nhưng sự cẩn trọng trong từng con chữ vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Có người cười vui rằng, bây giờ viết chậm hơn trước, mỗi bài sửa đi sửa lại nhiều lần mới gửi. Đó không chỉ là thói quen nghề nghiệp mà còn là sự trân trọng đối với từng tác phẩm báo chí.

Theo nhà báo Vũ Điều, nguyên Thường trú Báo Nhân dân tại Quảng Ninh, báo chí hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn về đào tạo, công nghệ và phương tiện tác nghiệp.

Phát thanh viên - Nghệ sĩ Vùng mỏ Hồng Hạnh (ngoài cùng bên phải) - người lên hình đầu tiên của truyền hình Quảng Ninh.

Tuy nhiên, dù cách làm báo có thay đổi đến đâu thì những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng vẫn không đổi, đó là sự chính xác, khách quan, trung thực và trách nhiệm trước công chúng. Theo ông, người làm báo muốn thực sự gần dân phải đi từ cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực hơi thở của đời sống và làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

“Dù đã nghỉ hưu, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghỉ với nghề. Ngày nào cũng đọc báo, nghe phát thanh, xem truyền hình, theo dõi thông tin trên các nền tảng. Nghề báo đã trở thành một phần của cuộc sống, không thể thiếu được”, nhà báo Vũ Điều chia sẻ.

Nhà báo Vân Sáng, nguyên phát thanh viên Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ninh, cho rằng kỹ năng nghề nghiệp chỉ là một phần của công việc. Điều quan trọng hơn là người làm báo phải hiểu tác phẩm, làm chủ giọng nói, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và truyền tải thông tin bằng sự chân thành.

Bà chia sẻ: “Dù là phát thanh viên hay phóng viên xuất hiện trên sóng, đó vẫn là nền tảng để xây dựng niềm tin với công chúng”.

Không chỉ truyền dạy kinh nghiệm nghề nghiệp, các nhà báo lão thành trong CLB còn là chỗ dựa tinh thần, là những người thầy tận tâm của nhiều thế hệ người làm báo Quảng Ninh. Nhiều phóng viên trẻ, dù đã trưởng thành trong nghề, vẫn tìm đến các thành viên trong CLB để lắng nghe những góp ý chân thành trước khi hoàn thiện tác phẩm.

Nhà báo Bùi Thị Thùy Linh (Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh), chia sẻ: “Những ngày đầu bước vào nghề, tôi may mắn được các thế hệ nhà báo đi trước như nhà báo Thân Quốc Huấn, nhà báo Chí Thiết, nhà báo Lương Hùng... tận tình chỉ bảo, rèn giũa. Với tôi, những bài học về cách làm nghề, cách nhìn nhận vấn đề và trách nhiệm của người cầm bút vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay. Ngay cả khi đã có nhiều năm gắn bó với nghề, mỗi lần thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí, tôi vẫn tìm đến các bác, các chú để xin ý kiến. Không ít tác phẩm đạt giải cao ở cấp tỉnh, cấp Trung ương của tôi đều có dấu ấn của những cố vấn đặc biệt ấy”.

Theo thời gian, nhiều hội viên CLB Nhà báo cao tuổi Quảng Ninh tuổi ngày càng cao, sức khỏe không còn như trước. Có người không còn đủ điều kiện tham gia các hoạt động thường xuyên, có người đã vĩnh viễn rời xa đồng nghiệp. Mỗi lần gặp mặt, những câu chuyện về những người đã khuất lại được nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng. Đó có thể là một chuyến đi cơ sở giữa những ngày mưa bão, một bài báo từng tạo sức lan tỏa trong xã hội hay một chương trình phát thanh, truyền hình còn đọng mãi trong ký ức nhiều thế hệ khán giả. Mỗi kỷ niệm đều là một lát cắt của lịch sử báo chí Quảng Ninh, được lưu giữ không chỉ trong những trang báo cũ mà còn trong ký ức của những người đã cùng nhau đi qua một thời làm nghề đầy gian khó nhưng cũng rất đỗi tự hào.

Hội Nhà báo Quảng Ninh tổ chức chúc thọ các nhà báo cao tuổi nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2026.

Có lẽ vì thế mà mỗi dịp gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn được các hội viên CLB Nhà báo cao tuổi Quảng Ninh trân trọng. Không chỉ là dịp hội ngộ sau những tháng ngày xa cách, đó còn là cơ hội để những người từng gắn bó với nghề cùng ôn lại kỷ niệm, sẻ chia những câu chuyện nghề và tiếp thêm niềm tin cho các thế hệ làm báo hôm nay. Buổi gặp mặt rồi cũng khép lại. Những cái bắt tay bịn rịn, những lời hẹn gặp trong lần hội ngộ tới, những câu chuyện nghề vẫn còn nối dài khi mọi người đã bước ra khỏi hội trường. Có người mái tóc đã bạc trắng, có người không còn đủ sức theo những chuyến công tác dài ngày, nhưng tình yêu với nghề báo vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Ngọn lửa ấy được gìn giữ qua từng cuộc gặp, từng lời góp ý chân thành, từng kinh nghiệm được sẻ chia và lặng lẽ trao truyền cho lớp người đi sau. Đó không chỉ là sự tiếp nối của một nghề nghiệp, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, những giá trị đã và đang làm nên bản sắc của báo chí Quảng Ninh trên hành trình đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Thực hiện: Thu Hoài

Trình bày: Hải Ninh