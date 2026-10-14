“Khơi dậy sức sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới”

Trong xây dựng nông thôn mới hiện đại, nông dân vừa là chủ thể, vừa là lực lượng trực tiếp tạo ra những chuyển biến trong phát triển kinh tế nông thôn. Phát huy vai trò đó, Hội Nông dân TP Quảng Ninh tập trung hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Quảng Ninh, về những giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân TP Quảng Ninh.

- Thưa đồng chí, nhằm tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2026-2030, Hội Nông dân thành phố sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm nào?

+ Trong giai đoạn tới, Hội Nông dân thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giúp cán bộ, hội viên nhận thức đầy đủ về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng nông thôn mới hiện đại. Qua đó, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng quê hương.

Cùng với đó, Hội tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ hội viên thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí về phát triển kinh tế nông thôn; đẩy mạnh các phong trào thi đua trọng tâm như: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể; nông dân Quảng Ninh sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Hội cũng chú trọng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh; phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng hình mẫu người nông dân Quảng Ninh văn minh, phát triển, có ý chí, khát vọng vươn lên, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Nông dân phường Móng Cái 2 thu hoạch tôm.

- Việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kết nối thị trường tiêu thụ đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân thành phố sẽ triển khai những giải pháp gì để hỗ trợ hội viên trong lĩnh vực này, thưa đồng chí?

+ Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố đã xây dựng, ban hành chuyên đề riêng về phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là cơ sở để các cấp Hội cụ thể hóa nhiệm vụ, lựa chọn những nội dung phù hợp với điều kiện sản xuất và nhu cầu thực tế của hội viên.

Trọng tâm là tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số vào các mô hình sản xuất, kinh doanh và phát triển sản phẩm nông nghiệp. Thông qua đó, từng bước nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ, cải tiến phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị nông sản.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, Hội chú trọng kết nối thị trường tiêu thụ, hướng dẫn, hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Việc kết hợp giữa nâng cao năng lực sản xuất với phát triển thị trường sẽ giúp nông dân chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, từng bước thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế số.

Qua triển khai các phong trào và hoạt động hỗ trợ, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi và những điển hình nông dân tiêu biểu. Đây là những nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tạo sức lan tỏa để hội viên học hỏi, nhân rộng các cách làm hiệu quả.

Hội Nông dân đặc khu Cô Tô giải ngân vốn cho hội viên.

- Một trong những nhu cầu thiết thực của nông dân là nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. Xin đồng chí cho biết kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn của Hội trong 9 tháng năm 2026, cũng như định hướng nâng cao hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế trong thời gian tới?

+ Trong 9 tháng năm 2026, Hội Nông dân thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngân hàng, trong đó có Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, đồng thời phát huy nguồn lực từ Quỹ Hỗ trợ nông dân được bổ sung từ thành phố và các cấp có thẩm quyền. Qua đó, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trong kỳ, Hội đã thẩm định và triển khai 27 dự án, mô hình phát triển kinh tế. Quá trình lựa chọn, thẩm định được thực hiện theo hướng bám sát định hướng phát triển của địa phương, phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng tổ chức sản xuất của hội viên, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội chú trọng tổ chức tập huấn kỹ năng, hướng dẫn hội viên trong quá trình triển khai dự án và thường xuyên đồng hành, nắm bắt tình hình thực tế để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi xác định, hiệu quả của công tác hỗ trợ không chỉ nằm ở việc đưa nguồn vốn đến với nông dân, mà còn ở khả năng giúp hội viên sử dụng vốn đúng hướng, tổ chức sản xuất hiệu quả và nâng cao thu nhập bền vững.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để huy động nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao đời sống nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới hiện đại.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!