Pencak Silat Quảng Ninh giành 1 HCV, 2 HCB Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Các VĐV Pencak Silat Quảng Ninh trong Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 vừa kết thúc.

Thông tin từ Trường Trung cấp Nghệ thuật và Thể thao Quảng Ninh, các VĐV Quảng Ninh tham gia giải, đã giành 1 HCV, 2 HCB, góp phần vào thành tích nhất toàn đoàn của đội tuyển chủ nhà Việt Nam.

Bùi Đình Quyết (áo xanh, bục số 1) giành HCV nội dung đối kháng hạng 70kg nam.

Theo đó, tham gia đội tuyển quốc gia tại giải, Pencak Silat Quảng Ninh có 1 HLV và 4 VĐV. Các võ sĩ đất Mỏ giành 1 HCV, 2 HCB, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Bùi Đình Quyết xuất sắc giành HCV nội dung đối kháng hạng 70kg nam; Đỗ Quang Hiếu giành HCB hạng 55kg nam; bộ đôi Hoàng Thục Nhi - Nguyễn Thu Phương giành HCB nội dung Ganda nữ.

Đáng chú ý, Hoàng Thục Nhi và Nguyễn Thu Phương cũng là cặp VĐV từng giành HCB nội dung Ganda nữ tại Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026, tổ chức tại Đồng Nai hồi tháng 7.

HLV Nguyễn Thái Linh và VĐV Bùi Đình Quyết tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Giải đấu năm nay do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, quy tụ gần 150 VĐV đến từ 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung. Kết thúc giải, Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam giành 20 HCV, 9 HCB, 1 HCĐ, đứng nhất toàn đoàn.

Kết quả tại giải Đông Nam Á tiếp tục cho thấy sự tiến bộ và khả năng cạnh tranh của các VĐV Pencak Silat Quảng Ninh trên đấu trường quốc tế, đồng thời là bước cọ xát quan trọng trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn thời gian tới.