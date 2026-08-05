Phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước

Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tại 34 tỉnh ủy, thành ủy và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nhân dân và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Về phía Bộ Ngoại giao có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao; đồng chí Phạm Gia Khiêm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương qua các thời kỳ và các đồng chí trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài.

Kênh quan trọng làm cho thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh, phiên họp tiếp tục khẳng định vai trò của đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tổng thể nền ngoại giao toàn diện Việt Nam; nhằm trao đổi về tình hình thực tiễn, những vấn đề mới đặt ra, xác định các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, đối ngoại đảng đã tạo nền tảng chính trị quan trọng cho việc mở rộng và đưa quan hệ của ta với các nước ngày càng đi vào chiều sâu ổn định, thực chất, bền vững, đồng thời góp phần để Việt Nam linh hoạt thích ứng với những biến chuyển nhanh chóng, khó lường trên chính trường các nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc tại phiên họp.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế; thúc đẩy hợp tác nhân dân, hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa, giáo dục, thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào, hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và các lực lượng nhân dân là nguồn động viên quý báu, là nguồn lực quan trọng, là kênh góp phần làm cho thế giới hiểu đúng hơn, gần gũi hơn với Việt Nam.

Nhấn mạnh yêu cầu phát huy hơn nữa thế mạnh của đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ, đối ngoại phải tiếp tục phát huy vai trò tiên phong và nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phải chuyển mạnh từ nhận thức đúng sang tổ chức thực hiện tốt, từ hoạt động riêng lẻ sang phối hợp đồng bộ, từ kết nối quan hệ sang tạo ra những kết quả rất cụ thể.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả để phát huy tốt vai trò của đối ngoại đảng, để đối ngoại đảng thực sự “là nền tảng chính trị, dẫn dắt tổng thể quan hệ đối ngoại, đóng vai trò nòng cốt trong định hướng chiến lược, chủ trương, đường lối đối ngoại”; chia sẻ cách làm mới, hiệu quả để đối ngoại nhân dân tham gia chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, phục vụ trực tiếp các mục tiêu chiến lược của đất nước; lan tỏa hình ảnh, giá trị Việt Nam, biến ngoại giao văn hóa, ngoại giao di sản thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế- xã hội; góp phần củng cố vững chắc “vành đai an ninh-phát triển” của đất nước.

Các ý kiến làm rõ thêm vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong triển khai đường lối, công tác nghiên cứu, nắm tình hình, triển khai các hoạt động đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân, thúc đẩy kết nối trong và ngoài nước.

Bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung và của ngành ngoại giao nói riêng. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ và phương hướng công tác đối ngoại là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba “trụ cột” là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Khẳng định đóng góp quan trọng của ba “trụ cột” trong các giai đoạn lịch sử cách mạng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, về đối ngoại đảng, chúng ta đã có những đột phá trong mở rộng và phát triển chiều sâu các mối quan hệ; khẳng định vai trò quan trọng, quyết định trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và chỉ đạo quan hệ về mặt Nhà nước với các nước. Các đảng, các nước hiểu đầy đủ hơn về vai trò lãnh đạo và phương thức cầm quyền của Đảng ta, tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam. Đảng ta đã thiết lập và thúc đẩy hiệu quả các cơ chế tiếp xúc, trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm lãnh đạo, trao đổi lý luận với nhiều đảng. Hợp tác đa phương trên kênh Đảng cũng được thúc đẩy tích cực.

Theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, công tác đối ngoại nhân dân có những bước chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng, sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế chủ động, thực chất hơn.

Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại nhân dân đã hỗ trợ tích cực cho đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế cần được quan tâm khắc phục, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý, Đại hội XIV của Đảng đã xác định: Công tác đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội XIV. Yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đòi hỏi cần nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động, sáng tạo hơn. Việc cấp thiết là tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đề cập 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, tập trung các vấn đề chiến lược. Theo đó, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia. Đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của riêng của cơ quan đối ngoại, mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế

Định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức. Đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân phải chủ động hơn nữa trong củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện và xử lý từ sớm, từ xa các nguy cơ ảnh hưởng lợi ích đất nước.

Chủ động đẩy mạnh kết nối, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên hiện nay như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, xây dựng Đảng và nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Phải chuyển mạnh từ tư duy chủ yếu mở rộng quan hệ sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của quan hệ; lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả công tác.

Quang cảnh Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Khẳng định mỗi trụ cột đều có vai trò, sứ mệnh riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả mục tiêu đối ngoại của đất nước, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân và tầm quan trọng của yêu cầu phối hợp, triển khai đồng bộ, nhịp nhàng ba “trụ cột” đối ngoại.

Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai các nhiệm vụ đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối ngoại đảng, đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Nêu rõ yêu cầu nâng tầm công tác đối ngoại đảng, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, tập trung củng cố và làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, đảng có vai trò, vị thế tại các nước lớn, các nước đã thiết lập khuôn khổ quan hệ, mở rộng không gian quan hệ đảng, tạo sự đồng thuận chính trị trong chính trường các nước trong quan hệ với Việt Nam.

Về nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, cần chuyển mạnh tư duy từ giao lưu hữu nghị, vận động sang “gắn kết lợi ích”, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ động, tích cực đóng góp, tham gia sâu hơn vào các mạng lưới, diễn đàn, cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế. Nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng quy định, thực chất. Phát huy vai trò của địa phương, gắn đối ngoại nhân dân với hợp tác giữa các địa phương, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Lê Hoài Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thường trực Ban Bí thư đối với công tác đối ngoại. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ, lãnh đạo Bộ sẽ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa những ý kiến phân tích, đánh giá sâu sắc của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại phiên họp, nhằm khắc phục hiệu quả các hạn chế đã được chỉ ra; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ các bộ, ban, ngành, địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, không ngừng củng cố và tăng cường vị thế, vai trò, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.