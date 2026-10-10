Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Bám sát chủ trương của Đảng, định hướng và kế hoạch của Thành ủy Quảng Ninh, thời gian qua các đảng bộ nhà trường luôn chú trọng kết nạp đảng viên là sinh viên, học sinh. Những “hạt giống đỏ” được ươm mầm ngay trên ghế nhà trường, giảng đường đã góp phần không nhỏ vào việc tạo nguồn đảng viên trẻ tuổi, có tri thức, hoài bão. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của Đảng trong tương lai.

Sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh được kết nạp Đảng (8/6/2026).

Ươm mầm những “hạt giống đỏ”

Dưới mái trường Đại học Hạ Long - ngôi trường đại học công lập mang sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Quảng Ninh, câu chuyện về những thanh niên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn mang nhiệt huyết tuổi trẻ đầy tự hào và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Hà Xuân Hoà, sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, khi mới bước chân vào cổng trường đại học, em cũng như bao bạn trẻ khác, mang theo sự bỡ ngỡ, những câu hỏi lớn về định hướng tương lai và cả hoài bão tuổi trẻ. Thế nhưng, qua những bài học chính trị đầu khóa, qua các buổi sinh hoạt chính luận và đặc biệt là sự dìu dắt tận tình của Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên trường, ngọn lửa lý tưởng cách mạng trong em bắt đầu được thắp sáng. Xuân Hòa không chỉ là một cán bộ lớp năng nổ, một Bí thư liên chi Khoa Sư phạm nhiệt huyết với các phong trào tình nguyện như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, mà còn là một sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Chia sẻ cảm xúc khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ Hà Xuân Hòa bày tỏ: “Nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng ủy trường Đại học Hạ Long, các tổ chức đoàn thể đã tạo môi trường rèn luyện thực tiễn phong phú, giúp em có cơ hội thử thách bản thân, khắc phục hạn chế và không ngừng hoàn thiện. Việc được kết nạp Đảng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ vững lý tưởng chính trị, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Sinh viên Hà Xuân Hoà, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long được kết nạp vào Đảng (tháng 11/2025).

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ Trường Đại học Hạ Long luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là trong sinh viên. Năm 2026, Đảng ủy Trường đã phối hợp với Đảng ủy UBND TP Quảng Ninh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 253 quần chúng ưu tú là giảng viên, sinh viên, bảo đảm quy trình, chất lượng và tính kế thừa. Từ nguồn này, các chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng. Đến nay, Đảng bộ Trường đã kết nạp 95 đảng viên mới, trong đó có 92 đảng viên là sinh viên, chiếm 96,8% tổng số đảng viên mới được kết nạp.

Không chỉ dừng lại ở các trường đại học, phong trào này đã lan tỏa sâu rộng đến các trường cao đẳng, trung cấp và đặc biệt là các trường THPT trên địa bàn thành phố. Những cái tên như: Trường THPT Chuyên Hạ Long, THPT Hòn Gai, THPT Cẩm Phả, THPT Lê Quý Đôn... đã trở thành điểm sáng trong phát hiện, tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên ưu tú ngay từ ghế nhà trường. Xác định việc phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên là chủ trương được Đảng bộ thành phố Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, chú trọng, chính vì vậy, các chi, đảng bộ các trường THPT đã chủ động làm tốt công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đảng viên của cấp trên, các chi, đảng bộ các trường đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc, tổ bộ môn thông qua các phong trào thi đua học tập, hoạt động phong trào phát hiện các nhân tố tích cực có kết quả học tập, tu dưỡng, rèn luyện và tham gia các phong trào tốt, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, tổ chức bồi dưỡng và giới thiệu để chi bộ xem xét kết nạp.

Em Trần Đức Mạnh, Trường THPT Chuyên Hạ Long (thứ 3, phải sang) cùng các thầy cô và các bạn tham gia lớp học cảm tình Đảng (tháng 3/2026).

Em Trần Đức Mạnh, lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Hạ Long là một trong 44 học sinh được tham gia học lớp cảm tình Đảng năm 2026, phấn khởi chia sẻ: “Đối với em, quá trình rèn luyện để được tham gia học lớp cảm tình Đảng không phải là đích đến cuối cùng, mà là một hành trình tu dưỡng liên tục từ những việc nhỏ nhất. Em tự nhủ phải tiếp tục nỗ lực học tập, tích cực đi đầu trong các phong trào, các hoạt động xã hội, sống có trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi ngồi trên ghế nhà trường chính là động lực to lớn để em không ngừng hoàn thiện bản thân, xứng đáng là thế hệ trẻ ưu tú của nhà trường cũng như của TP Quảng Ninh”.

Là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và có bề dày truyền thống, trong nhiều năm qua Đảng bộ Trường THPT Chuyên Hạ Long đã tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; trước hết là tập trung xây dựng Nghị quyết nhiệm kỳ hằng năm; có kế hoạch hoạt động sát đúng với tình hình thực tiễn của nhà trường. Đặc biệt, công tác phát hiện, nâng cao bản lĩnh chính trị những quần chúng là học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện để bồi dưỡng kết nạp Đảng luôn được nhà trường quan tâm thực hiện.

Thầy giáo Nguyễn Tuấn Nghĩa, Đảng ủy viên, Hiệu phó Trường THPT Chuyên Hạ Long, khẳng định: Năm 2026 nhà trường đã kết nạp được 10 đảng viên, trong đó có 8 học sinh và 2 giáo viên; 49 giáo viên và học sinh đăng ký học lớp nhận thức về Đảng năm học 2025-2026, trong đó, có 5 giáo viên và 44 học sinh đủ điều kiện xét kết nạp Đảng. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh ngay từ trong nhà trường; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ Đảng, Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên trong phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú; đảm bảo việc kết nạp đảng viên đúng quy trình, tiêu chuẩn, phù hợp với đặc thù của học sinh THPT.

Thực tiễn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên.

Thành phố Quảng Ninh hiện có 58 cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông (57 trường và 1 trung tâm GDNN-GDTX) với 62.635 học sinh, trong đó có 20.056 học sinh lớp 12; 10 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 3 trường đại học với 12.237 sinh viên; 6 trường cao đẳng và 1 trường trung cấp với 14.200 học sinh, sinh viên. Những năm qua, Quảng Ninh luôn xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong 3 khâu đột phá chiến lược; để thực hiện mục tiêu, thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách quan trọng, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương lân cận. Song song với đó, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát triển đảng viên nói riêng nhằm lựa chọn, bồi dưỡng tạo nguồn, kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là học sinh, sinh viên; qua đó, tăng cường số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các đảng viên trẻ Trường THPT Chuyên Hạ Long thăm và tặng quà bệnh nhân nhi Bệnh viện Đa khoa thành phố nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Hằng năm, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch kết nạp đảng viên mới của thành phố, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên của đảng bộ, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng là học sinh, sinh viên ưu tú trong các trường học. Với nhiều thành tích nổi bật và quá trình rèn luyện tu dưỡng hết mình, nhiều học sinh ưu tú trên địa bàn thành phố đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2022 đến nay, thành phố đã tạo nguồn kết nạp đảng viên (đưa vào diện cảm tình Đảng và cử đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng) 820 quần chúng, trong đó 396 quần chúng là sinh viên và 424 quần chúng là học sinh THPT vào Đảng, tỷ lệ kết nạp đạt 79,52%.

Công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Quảng Ninh thời gian qua luôn được các cấp, ngành quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, vừa đảm bảo số lượng, vừa nâng cao chất lượng. Nhiều học sinh, sinh viên sau khi đứng vào hàng ngũ của Đảng đã nhanh chóng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa. Câu chuyện của những đảng viên trẻ đã nhanh chóng trở thành những câu chuyện truyền cảm hứng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Quảng Ninh trong thời kỳ hội nhập. Các tổ chức cơ sở đảng trong các trường học ngày càng được củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của Đảng; tạo ra hạt nhân chính trị vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những “hạt giống đỏ” sẽ không ngừng vươn lên mạnh mẽ, trở thành những chủ nhân thực thụ, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.