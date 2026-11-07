Phi hành gia Pakistan là người nước ngoài đầu tiên lên trạm vũ trụ Trung Quốc

Một phi hành gia Pakistan dự kiến tham gia chuyến bay trên tàu Thần Châu 24, trở thành người nước ngoài đầu tiên đặt chân lên trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc. Đây là bước tiến mới trong hợp tác giữa hai nước về nghiên cứu và khám phá không gian.

Tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 23 được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, ở Tây Bắc Trung Quốc, ngày 24/5/2026. Ảnh: AP

Theo Tân Hoa xã ngày 7/11, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết một phi hành gia Pakistan sẽ tham gia chuyến bay trên tàu vũ trụ Thần Châu 24 (Shenzhou-24), thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn trên quỹ đạo trước khi trở về Trái đất bằng tàu Thần Châu 23 (Shenzhou-23).

Nếu được thực hiện theo kế hoạch, đây sẽ là lần đầu tiên một phi hành gia nước ngoài làm việc trên trạm vũ trụ Thiên Cung, đồng thời đánh dấu chuyến bay chung đầu tiên giữa phi hành gia Trung Quốc và nước ngoài trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái của nước này.

Hiện Trung Quốc chưa công bố thời điểm phóng tàu Thần Châu 24.

Trước đó, hai ứng viên phi hành gia Pakistan là Muhammad Zeeshan Ali và Khurram Daud đã bắt đầu huấn luyện cùng các phi hành gia Trung Quốc. Một trong hai người sẽ được lựa chọn tham gia chuyến bay với nhiệm vụ phụ trách thiết bị và các thí nghiệm khoa học.

Ngoài việc rèn luyện kỹ năng vận hành trong môi trường không gian, hai ứng viên còn được đào tạo tiếng Trung chuyên sâu để thuận lợi phối hợp với các thành viên phi hành đoàn.

Chuyến bay nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác vũ trụ được Trung Quốc và Pakistan ký kết vào tháng 2/2025.

Trung Quốc hiện đang đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và khám phá không gian, trong đó đặt mục tiêu đưa phi hành gia lên Mặt trăng trước năm 2030.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) dự kiến thực hiện sứ mệnh đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028.

Đưa phi hành gia Pakistan lên trạm vũ trụ Thiên Cung được xem là dấu mốc đáng chú ý trong chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ không gian.

Thần Châu 24 (Shenzhou-24) là tàu vũ trụ thuộc chương trình Thần Châu của Trung Quốc, được triển khai từ năm 1992 nhằm phát triển năng lực đưa con người vào không gian. Tàu Thần Châu 1 thực hiện chuyến bay thử nghiệm không người lái đầu tiên vào năm 1999. Đến năm 2003, tàu Thần Châu 5 đưa phi hành gia Dương Lợi Vĩ vào quỹ đạo, đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc tự đưa người vào không gian. Những năm sau đó, các tàu Thần Châu tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ đưa phi hành gia lên quỹ đạo, thực hiện các thí nghiệm khoa học và phục vụ quá trình xây dựng, vận hành trạm vũ trụ Thiên Cung. Các cột mốc tiếp theo gồm chuyến bay Thần Châu 7 năm 2008, khi phi hành gia Trung Quốc lần đầu đi bộ ngoài không gian; Thần Châu 9 năm 2012, thực hiện chuyến ghép nối có người lái đầu tiên với phòng thí nghiệm Thiên Cung 1; và Thần Châu 14 năm 2022, tham gia quá trình hoàn thiện trạm vũ trụ Thiên Cung. Thần Châu 24 là nhiệm vụ tiếp nối hơn hai thập kỷ phát triển của chương trình này, đồng thời dự kiến đánh dấu bước mở rộng hợp tác quốc tế khi lần đầu đưa một phi hành gia Pakistan lên trạm vũ trụ Trung Quốc.