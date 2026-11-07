Triển lãm chuyên đề “Vùng mỏ anh hùng - 90 năm Kỷ luật và Đồng tâm”

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Vùng mỏ anh hùng - 90 năm Kỷ luật và Đồng tâm”.

Không gian trưng bày đã sẵn sàng đón khách thăm quan.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7-20/11 tại Khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng phía Tây Nam - cạnh Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh). Với hệ thống 300 ảnh tư liệu, ảnh hiện vật, sách báo, trong đó gần 100 tư liệu hồ sơ thời Pháp và 7 hiện vật lần đầu tiên trưng bày, triển lãm đã tái hiện hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của ngành Than.

Điểm nhấn của triển lãm là không gian tái hiện đời sống công nhân mỏ, những tư liệu về cuộc Tổng bãi công lịch sử năm 1936 cùng các dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển của ngành Than.

Triển lãm diễn ra trong không gian mở.

Bên cạnh những thành tựu đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh, triển lãm còn giới thiệu di sản văn hóa thợ mỏ, những tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu về Vùng mỏ... góp phần khắc họa sinh động lịch sử, con người và bản sắc vùng Than.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và không gian trưng bày sinh động, triển lãm góp phần chung tay gìn giữ, lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của đất mỏ anh hùng.