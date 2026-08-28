Phường Hà Tu: "Ngày hội Vì sức khỏe người lao động" năm 2026

Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức "Ngày hội vì sức khỏe người lao động" năm 2026, ngày 28/8, Công đoàn phường Hà Tu đã phối hợp với Hội Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Tư vấn Dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe sinh sản và phát thuốc miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động Công ty CP Đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh.

Đến dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Kế hoạch hoá gia đình, Trung tâm Tư vấn dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; lãnh đạo Công đoàn phường Hà Tu cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh.

Đồng chí Đặng Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, 170 nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển môi trường đô thị Quảng Ninh đã được các bác sĩ chuyên khoa khám, tư vấn, phát thuốc và sàng lọc các bệnh lý phụ khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Đồng thời được tư vấn kiến thức phòng ngừa ung thư vú, ung thư cổ tử cung và một số bệnh thường gặp ở phụ nữ, giúp phát hiện sớm các nguy cơ bệnh lý và nâng cao kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình và Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh, truyền đạt các nội dung tư vấn.

Chương trình là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với sức khỏe đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ đoàn viên, tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và ngành Y tế trong công tác chăm lo người lao động, hướng tới xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, hạnh phúc, gắn bó và phát triển bền vững.

Đoàn viên, người lao động nghe tư vấn và nhận thuốc phát miễn phí.