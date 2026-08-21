Phường Hiệp Hòa: Tăng cường quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng và vận động nhân dân GPMB

Ngày 21/8, UBND phường Hiệp Hòa tổ chức hội nghị ký cam kết giữa trưởng khu phố, tổ trưởng Tổ An ninh cơ sở với Ủy ban nhân dân phường về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và vận động nhân dân giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi UBND phường Hiệp Hòa vừa trao Quyết định chính thức cho 14 trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2026-2031, vừa được nhân dân lựa chọn, bầu làm trưởng khu vào ngày 16/8/2026 vừa qua.

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính vững mạnh, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy, UBND phường đã chủ động rà soát, đánh giá thực tiễn, từ đó đề ra các cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đê điều, thủy lợi và GPMB các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ với 14 trưởng khu phố mới, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, 14 đồng chí Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng khu phố mới, nhiệm kỳ 2026-2031 đã ký cam kết với Đảng ủy, UBND phường, thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý tại địa bàn mình phụ trách. Nội dung cam kết nhấn mạnh tinh thần chủ động, quyết liệt trong phối hợp tuyên truyền, phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông...; đồng thời kiên quyết không dung túng, bao che vi phạm, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự, văn minh đô thị ngay từ cơ sở.

UBND phường Hiệp Hòa yêu cầu các khu phố, Tổ an ninh cơ sở phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai, xây dựng, môi trường. Cùng với đó là triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Đây là nhiệm vụ có tính cấp thiết, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo nền tảng vững chắc để Hiệp Hòa ổn định địa bàn, xây dựng phường ngày càng văn minh, kỷ cương, phát triển bền vững.

Việc ký cam kết thể hiện rõ quyết tâm chính trị, sự gắn kết chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với cơ sở, với nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của phường Hiệp Hòa thời kỳ mới. Đây cũng là mô hình cần được phát huy để xây dựng chính quyền đô thị gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.