Phường Uông Bí - Nối dài những nghĩa cử tri ân

Tháng Bảy - tháng của lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tại phường Uông Bí, không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) càng trở nên ấm áp, nghĩa tình khi hàng loạt hoạt động thiết thực được triển khai đồng bộ, lan tỏa từ cấp ủy, chính quyền đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và từng khu dân cư. Mỗi phần quà, mỗi lời thăm hỏi, mỗi ngọn nến tri ân đều góp phần viết tiếp đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp trách nhiệm xã hội và truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay.

Các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và phường Uông Bí tổ chức các đoàn thăm, tặng quà người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ngay từ giữa tháng 6, UBND phường Uông Bí đã ban hành Kế hoạch thăm, tặng quà người có công và thân nhân gia đình người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Kế hoạch xác định rõ mục tiêu tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Thương binh - Liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, bảo đảm mọi hoạt động được tổ chức chu đáo, thiết thực, đúng đối tượng và hoàn thành trước ngày 27/7.

Thực hiện kế hoạch, bên cạnh quà của Chủ tịch nước và của tỉnh Quảng Ninh, phường Uông Bí dành kinh phí từ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" và nguồn đảm bảo xã hội để trao 510 suất quà tới người có công và thân nhân người có công; tổ chức gặp mặt, tặng 50 suất quà cho người có công tiêu biểu, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thành lập các đoàn đến tận gia đình trao 16 suất quà tri ân cho những người có công tiêu biểu. Phường cũng khen thưởng học sinh giỏi là con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nhằm động viên các em tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, nỗ lực học tập, rèn luyện.

Điều tạo nên sức lan tỏa của hoạt động tri ân năm nay chính là sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Tám đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến từng gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công để thăm hỏi, động viên, trao quà. Đồng hành cùng các đoàn có đại diện các phòng, ban chuyên môn, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ các khu dân cư. Những chuyến thăm không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình mà còn thể hiện sự quan tâm, lòng biết ơn và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho đất nước.

Phường Uông Bí tổ chức đưa đón 152 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, cựu chiến binh tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Hòa cùng chuỗi hoạt động ấy, các khu dân cư trên địa bàn phường cũng đồng loạt tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà người có công và gia đình chính sách. Trong không khí đầm ấm, các thế hệ cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng, lắng nghe những câu chuyện của một thời khói lửa, thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay. Những hoạt động tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa đã góp phần đưa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành việc làm thường xuyên, thấm sâu trong đời sống cộng đồng.

Một điểm nhấn giàu tính nhân văn trong dịp kỷ niệm năm nay là chương trình "Bữa cơm bên mẹ - Ấm tình tri ân" do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Uông Bí và Chi hội Phụ nữ Công an phường tổ chức. Không chỉ chuẩn bị những bữa cơm đầm ấm, các cán bộ, hội viên còn dành thời gian quây quần, trò chuyện, lắng nghe những câu chuyện về một thời chiến đấu gian khổ của Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình người có công. Sự sẻ chia chân thành, những cử chỉ ân cần đã làm cho sự tri ân trở nên gần gũi, ấm áp và đầy xúc động.

Trong hành trình tri ân ấy, phường Uông Bí còn ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành một trong những địa phương về đích sớm trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin". Là địa phương có số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính lớn nhất tỉnh Quảng Ninh với 160 phần mộ, song bằng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của các gia đình thân nhân liệt sĩ, phường đã hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN trước tiến độ. Kết quả ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn thắp lên niềm hy vọng đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều năm mong đợi.

Nhân dịp này, phường Uông Bí cũng tổ chức đưa đón 152 người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, cựu chiến binh tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đồng thời, chương trình gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng và tiếp sóng trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Mãi mãi tuổi 20" đã tạo nên không gian giao lưu đầy xúc động, giúp các đại biểu cùng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị mà cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Bảy, phường Uông Bí tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, dâng hoa, dâng hương và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân thành kính dâng những nén hương thơm, những đóa hoa tươi và những ngọn nến tri ân lên từng phần mộ liệt sĩ. Những ngọn nến tri ân không chỉ sưởi ấm ký ức về những người đã khuất mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc. Hoạt động được tổ chức trang nghiêm nhằm góp phần giáo dục truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại phường Uông Bí đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp không chỉ bởi quy mô, sự chu đáo trong công tác tổ chức mà còn bởi sự chung sức, đồng lòng của cả cộng đồng. Từ cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đến từng khu dân cư và mỗi người dân đều góp một phần việc ý nghĩa để tri ân những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc. Chính sự lan tỏa ấy đã làm cho truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần, hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm xây dựng quê hương Uông Bí ngày càng giàu đẹp, văn minh.