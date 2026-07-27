Bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Sáng 27/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả tổ chức khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Đỗ Thị Định, con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại khu phố 11, phường Cẩm Phả.

Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, trao quà cho bà Đỗ Thị Định, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tại buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa ở khu phố 11, phường Cẩm Phả.

Dự buổi khánh thành có Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cẩm Phả cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân địa phương.

Gia đình bà Đỗ Thị Định (sinh năm 1978) thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có việc làm ổn định, nhiều năm sinh sống trong căn nhà xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo người có công với cách mạng và theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND tỉnh Quảng Ninh về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, địa phương đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình.

Công trình được khởi công từ ngày 10/6/2026, có diện tích 60 m², tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 60 triệu đồng; Công ty 35 (Binh đoàn 19) hỗ trợ 80 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc và Chi nhánh Sài Gòn - Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) mỗi đơn vị hỗ trợ 50 triệu đồng; Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả hỗ trợ 20 triệu đồng; cán bộ, nhân dân khu phố 11 đóng góp hơn 20,5 triệu đồng; gia đình đối ứng 50 triệu đồng.

Trong quá trình thi công, lực lượng vũ trang phường Cẩm Phả đã huy động hơn 60 lượt cán bộ, dân quân tự vệ với trên 60 ngày công lao động, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Các đại biểu chúc mừng gia đình bà Đỗ Thị Định tại buổi khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi khánh thành, Thượng tá Nguyễn Văn Việt nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện tốt chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo đời sống người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Thượng tá Nguyễn Văn Việt ghi nhận sự vào cuộc trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong huy động nguồn lực, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Việt, toàn tỉnh Quảng Ninh có 8 căn nhà thuộc diện hỗ trợ trong đợt này (4 căn xây mới, 4 căn sửa chữa). Đến nay đã có 6 căn hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt 75% kế hoạch. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát các trường hợp còn khó khăn, đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo tốt hơn đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Ngôi nhà được bàn giao đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, các ngành đối với người có công, góp phần giúp gia đình bà Đỗ Thị Định ổn định nơi ở, yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.