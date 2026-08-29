Quảng Ninh điều động, luân chuyển 327 giáo viên

Sáng 29/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị gặp mặt giáo viên hoàn thành thời hạn điều động trở về đơn vị công tác và giáo viên được điều động đến đơn vị tăng cường. Đợt điều động, luân chuyển lần này có 327 giáo viên thuộc 23 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao tặng giấy khen cho các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ điều động, tăng cường đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo đã biểu dương, khen thưởng 170 giáo viên hoàn thành thời hạn thực hiện nghĩa vụ có nguyện vọng trở về đơn vị công tác. Ở các xã miền núi, biên giới, hải đảo, các thầy, cô đã khắc phục khó khăn về điều kiện công tác, sinh hoạt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, đội ngũ giáo viên được điều động đã góp phần bổ sung nhân lực cho những địa bàn còn thiếu giáo viên, duy trì ổn định hoạt động dạy học, bảo đảm quyền và cơ hội học tập của học sinh, nhất là ở vùng cao, biên giới, hải đảo.

Cùng với việc đón giáo viên hoàn thành nghĩa vụ trở về, ngành Giáo dục tiếp tục điều động 157 giáo viên từ các trường học ở vùng thuận lợi đến tăng cường cho những cơ sở giáo dục đang có nhu cầu, trong đó có nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong số đó, 42 giáo viên viết đơn tình nguyện nhận nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn.

Quang cảnh hội nghị.

Đáng chú ý, 40 giáo viên trên địa bàn xã Ba Chẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ thay thế, tăng cường tại các điểm trường thuộc xã Kỳ Thượng và Lương Minh. Nhiều thầy cô trong số này đã từng thực hiện nhiệm vụ điều động, tăng cường. Sau khi hoàn thành đợt công tác và trở về đơn vị, trước yêu cầu về đội ngũ của ngành, các thầy cô tiếp tục sẵn sàng nhận nhiệm vụ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia với đồng nghiệp và học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các thầy cô chủ động thích nghi với môi trường công tác, phát huy năng lực chuyên môn, tận tâm với học sinh; coi mỗi địa bàn được phân công là một phần trong hành trình nghề nghiệp và trách nhiệm của người thầy. Thực tiễn công tác tại vùng khó khăn không chỉ bồi đắp kinh nghiệm nghề nghiệp cho mỗi giáo viên, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, cống hiến và sự sẻ chia trong toàn ngành.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp nhận giáo viên quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, sinh hoạt; hỗ trợ các thầy cô sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập với đơn vị, yên tâm công tác và phát huy năng lực chuyên môn.

Việc điều động, luân chuyển giáo viên trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm chủ động điều tiết, sử dụng hiệu quả đội ngũ, từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện dạy và học, bảo đảm mọi học sinh, dù ở vùng thuận lợi hay vùng cao, biên giới, hải đảo, đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng.