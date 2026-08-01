Quảng Ninh giành 12 HCV Giải VĐ Đua thuyền, Canoeing quốc gia

Đội tuyển Đua thuyền Quảng Ninh xuất sắc giành tổng cộng 30 huy chương, trong đó có 12 HCV tại Giải vô địch Đua thuyền Rowing U19, U23 và Canoeing trẻ, U21, U23 quốc gia năm 2026, vừa kết thúc tại TP Hải Phòng.

Giải đấu do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng tổ chức tại Khu huấn luyện Đua thuyền Bạch Đằng. Giải quy tụ hơn 500 VĐV đến từ 21 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, trong đó các đoàn có truyền thống và mạnh gồm: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Cà Mau, Lâm Đồng...

VĐV Lý Thị Cầm (bục số 1) giành HCV nội dung thuyền đơn - K1 cự ly 1000m vô địch U21.

Thi đấu nỗ lực tại giải, ở môn Canoeing, các VĐV Quảng Ninh thi đấu nổi bật, giành 27 huy chương, gồm 12 HCV, 10 HCB và 5 HCĐ. Trong đó, các HCV giành được chủ yếu ở các nhóm thế mạnh như: nhóm U16 (4 HCV), nhóm U18 (1 HCV), nhóm U21 (5 HCV), nhóm U23 (2 HCV); các VĐV giành được nhiều HCV như: Lê Phú Sinh, Đặng Như Quỳnh (2 HCV), Lý Thị Cầm, Bùi Mai Hạnh (4 HCV)...

Trước đó, đội tuyển Rowing Quảng Ninh giành thêm 3 HCĐ ở các nội dung dành cho lứa tuổi U19 và U23.

Các VĐV Nguyễn Thị Mai, Vũ Phương Mai, Lý Thị Yến, Lý Thị Thuỷ (bục số 1) giành HCV nội dung thuyền 4 -K4 cự ly 1000m Vô địch U23.

Như vậy, qua hai môn thi đấu, Đua thuyền Quảng Ninh giành tổng cộng 12 HCV, 10 HCB và 8 HCĐ, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương có phong trào đua thuyền mạnh trên toàn quốc.

Các VĐV Quảng Ninh đã giành tổng cộng 30 huy chương các loại tại giải.

Đây là giải đấu quan trọng nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV trẻ; đồng thời tuyển chọn, bồi dưỡng lực lượng kế cận cho đội tuyển quốc gia hướng tới SEA Games, Asian Games và các đấu trường quốc tế.