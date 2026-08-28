Quảng Ninh tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh – ITE HCMC 2026

Sáng 27/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện, Quảng Ninh mang đến không gian quảng bá du lịch với chủ đề “Quảng Ninh – Một hành trình, hai di sản thế giới”, giới thiệu những giá trị nổi bật về thiên nhiên, văn hóa và các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh.

Gian hàng của Quảng Ninh thu hút đông đảo du khách quốc tế đến tìm hiểu các sản phẩm du lịch mới

Bước sang cột mốc 20 năm phát triển, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn xúc tiến du lịch thường niên uy tín hàng đầu Việt Nam và khu vực hạ lưu sông Mê Kông.

Lễ khai mạc có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các tỉnh, thành phố, tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan ngoại giao cùng đông đảo doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Hoạt động B2B tại gian hàng du lịch Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Quảng Ninh mang đến một không gian lấy cảm hứng từ chủ đề “Quảng Ninh – Một hành trình, hai di sản thế giới”. Không gian gian hàng du lịch Quảng Ninh được thiết kế hiện đại, tạo điểm nhấn trực quan và thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của thiên nhiên, văn hóa của vùng đất sở hữu hai di sản thế giới.

Qua ứng dụng công nghệ thực tế ảo VR 360, khách tham quan và đối tác đã được trực tiếp trải nghiệm hình ảnh trực quan, sống động về các điểm đến tiêu biểu của tỉnh, như: Vịnh Hạ Long, non thiêng Yên Tử, thiên đường biển đảo Cô Tô… Cùng với đó là tiếp cận với hệ thống tài liệu, ấn phẩm, video clip mới nhất giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch bốn mùa đặc sắc và các cơ hội hợp tác đầu tư du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động kết nối giao thương B2B là một trong những nội dung trọng tâm được các doanh nghiệp du lịch Quảng Ninh chú trọng tại ITE HCMC 2026. Thông qua hệ thống tài khoản người bán (seller) của Hội chợ, các doanh nghiệp chủ động đặt lịch làm việc với các hãng lữ hành, doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế; qua đó giới thiệu sản phẩm mới, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường khách đến Quảng Ninh.

Bên cạnh hoạt động tại gian hàng, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh cũng đã tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ, gồm Lễ khai mạc ITE HCMC 2026, Đêm Việt Nam, Diễn đàn Du lịch cấp cao và các hội thảo chuyên đề.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại gian hàng Quảng Ninh.

Đáng chú ý, Đoàn công tác Quảng Ninh có buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Hồ Chí Minh để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xúc tiến, quảng bá điểm đến và thảo luận các cơ hội hợp tác, liên kết phát triển thị trường du lịch giữa hai địa phương.

Thông qua ITE HCMC 2026, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng hoạt động xúc tiến, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp và đối tác du lịch trong nước, quốc tế; quảng bá các sản phẩm, điểm đến mới, qua đó góp phần mở rộng thị trường khách, tăng cường liên kết du lịch và thu hút du khách đến Quảng Ninh trong thời gian tới.