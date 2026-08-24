Đón chờ thời khắc lịch sử Quảng Ninh lên thành phố

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh luôn dõi theo hành trình Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành tiến hành các bước, quy trình xem xét, cho ý kiến vào đề án, dự thảo nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh. Niềm vui mừng, sự mong chờ, hồi hộp dâng lên gấp bội khi vào chiều hôm nay (24/8), tại phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ bấm nút thông qua Nghị quyết về thành lập thành phố Quảng Ninh.

Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ trong một thời gian dài, với sự chuẩn bị đề án công phu, kỹ lưỡng, chất lượng của toàn thể Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ninh. Và đây cũng là niềm mong mỏi, hân hoan chờ đón của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, quân và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đô thị Quảng Ninh bên bờ Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Phương

Từ sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng với từng giai đoạn, bước đi cụ thể, Quảng Ninh đã chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định hành trình phát triển, những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại, văn minh, đồng thời chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao. Từ nền tảng đô thị loại I, Quảng Ninh có thêm điều kiện để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng hiện đại, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và sức cạnh tranh, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố theo hướng văn minh, thông minh, bền vững.

Niềm vui mừng, phấn khởi là đề án, chủ trương thành lập thành phố của Quảng Ninh được Trung ương, các bộ, ban, ngành đánh giá cao, ủng hộ. Tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương đã thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Quyết sách mang tầm chiến lược này mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng để Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển với vị thế của một thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không đơn thuần là dấu mốc về tổ chức hành chính mà còn là sự ghi nhận cho một chặng đường phát triển bền bỉ, được chuẩn bị kỹ lưỡng về quy hoạch, hạ tầng, thể chế, chất lượng quản trị và tầm nhìn phát triển. Sau nhiều năm kiên trì đổi mới, Quảng Ninh đã từng bước hội tụ đầy đủ các điều kiện để bước sang một giai đoạn phát triển mới với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.

Vóc dáng đô thị văn minh, hiện đại.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, Quảng Ninh sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; thực hiện tái cấu trúc không gian phát triển tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh; chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết. Quảng Ninh tiếp tục mở rộng không gian, tạo đột phá với động lực tăng trưởng là khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; phát triển đồng bộ kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa. Đồng thời đẩy mạnh phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt cao tốc, sân bay, cảng biển và hạ tầng đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn.

Trước khi được Trung ương thống nhất chủ trương, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đã được địa phương chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chất lượng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định. Quảng Ninh đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí, chức năng, tiêu chí đô thị loại I và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đề án cũng nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân, các cấp ủy Đảng, HĐND, chính quyền địa phương.

Trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, vào chiều 4/8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất cao trình Quốc hội xem xét việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Đô thị Vịnh Cửa Lục về đêm. Ảnh: Đỗ Phương

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Sau khi thành lập, thành phố Quảng Ninh có 6.231,27 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.523.400 người và 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Quảng Ninh hiện có hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cả về đường bộ, đường hàng không và đường biển. Trong những năm qua, tỉnh liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP cao, nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Năm 2025, tỉnh đã đóng góp vào quy mô GRDP cả nước là 2,87% và vùng đồng bằng sông Hồng là 9,4%; đóng góp vào tăng trưởng của cả nước là 4,1% và của vùng đồng bằng sông Hồng là 11,3%; toàn tỉnh có 247 dự án FDI còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt 17,05 tỷ USD, đứng thứ 7 cả nước và xếp thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài; xếp thứ 6 cả nước về thu ngân sách, đóng góp vào thu ngân sách cả nước duy trì quanh mức 3,1%.

Để hoạch định cho thành phố tương lai, Quảng Ninh đã công bố 5 quy hoạch chiến lược gồm: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; Quyết định công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I; Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đến năm 2050; Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng về mọi mặt, sự ủng hộ, đánh giá cao của Trung ương, các bộ, ngành, chắc chắn rằng, khi được các đại biểu Quốc hội khóa XVI bấm nút thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh sẽ là mốc son, thời khắc lịch sử để địa phương nơi địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng cao trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới của đất nước.