Kỳ vọng vào chặng đường phát triển bứt phá

Niềm vui, sự phấn khởi của nhân dân khi Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đang lan tỏa khắp các vùng miền trong tỉnh. Trước những đổi thay mạnh mẽ của quê hương, mỗi người càng thêm tự hào, tin tưởng và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của Quảng Ninh.

Bà Nguyễn Thị Kim Mai, Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Sinh

Bà Nguyễn Thị Kim Mai, Hiệu trưởng Trường TH&THCS An Sinh (phường An Sinh): “Tỉnh đã tạo cơ hội để mọi học sinh, dù ở khu vực nào, cũng có điều kiện phát triển”

Những năm qua, tôi cảm nhận rõ sự đổi thay mạnh mẽ của Quảng Ninh. Từ một địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai khoáng, Quảng Ninh đã từng bước chuyển mình với diện mạo phát triển ngày càng hiện đại, đồng bộ hơn. Ở góc độ một người làm giáo dục, điều tôi cảm nhận sâu sắc nhất là sự quan tâm, đầu tư ngày càng lớn của địa phương đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Điều kiện dạy và học ở các nhà trường từng bước được cải thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại, tạo điều kiện để giáo viên đổi mới phương pháp, học sinh được tiếp cận với môi trường học tập tốt hơn.

Đặc biệt, sự quan tâm của địa phương đối với giáo dục ở các địa bàn còn khó khăn đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng. Hiện học sinh đến trường đều được hỗ trợ học phí, sữa học đường, ăn bán trú, sách giáo khoa… và mới nhất các nhà trường lắp đặt điều hòa, điện mặt trời cho các lớp học, bố trí xe buýt điện đưa đón ở một số khu vực… Phát triển giáo dục không chỉ là xây thêm trường, lớp mà quan trọng hơn là đầu tư cho con người, tạo cơ hội để mọi học sinh, dù ở khu vực nào, cũng có điều kiện phát triển. Những đổi thay của Quảng Ninh hôm nay tạo thêm niềm tin để đội ngũ nhà giáo tiếp tục nỗ lực, đồng hành cùng địa phương trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực cho chặng đường phát triển mới.

Bí thư Chi bộ bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức Lỷ Hùng Quyết

Bí thư Chi bộ bản Bắc Phong Sinh, xã Quảng Đức Lỷ Hùng Quyết: “Sẵn sàng đồng hành cùng thành phố trong chặng đường phát triển mới”

Tôi làm Bí thư Chi bộ bản Bắc Phong Sinh từ năm 2012. Hơn 14 năm gắn bó với địa bàn, tôi chứng kiến rất rõ những đổi thay của Quảng Ninh nói chung và khu vực biên giới nói riêng. Thời điểm tôi mới nhận nhiệm vụ, bản Bắc Phong Sinh mới có 26 hộ dân theo chương trình di dân của tỉnh, đời sống bà con còn nhiều khó khăn. Đến nay, bản đã có 170 hộ dân, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hạ tầng từng bước được đầu tư, đời sống của người dân được cải thiện, điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ngày càng được cải thiện, môi trường sống cũng ngày một tốt hơn.

Những đổi thay đó tạo niềm tin để người dân yên tâm gắn bó với quê hương, phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ổn định. Bà con có thêm điều kiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, một số lao động làm dịch vụ, bốc xếp hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thu nhập bình quân tăng dần từ 20 triệu đồng lên 40 triệu đồng và hiện đạt trên 80 triệu đồng/người/năm.

Tôi rất kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của thành phố Quảng Ninh. Mong rằng những thành quả và động lực phát triển tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn đến các vùng biên như Quảng Đức, bản Bắc Phong Sinh, nhân dân tin tưởng và sẵn sàng đồng hành, góp sức cùng thành phố mới xây dựng khu vực biên giới ngày càng ổn định, phát triển và vững mạnh.

Cựu chiến binh khu Yên Đức 1, phường Hoàng Quế Mạc Văn Thiện

Cựu chiến binh khu Yên Đức 1, phường Hoàng Quế Mạc Văn Thiện: “Xúc động và tự hào khi quê hương ngày càng đổi thay mạnh mẽ”

Tôi rất xúc động và tự hào khi chứng kiến quê hương ngày càng đổi thay mạnh mẽ. Từ những con đường được đầu tư khang trang, hạ tầng ngày một đồng bộ đến diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, sạch đẹp, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, tất cả đã cho thấy sự phát triển đầy sức sống của quê hương.

Với những người từng đi qua chiến tranh, từng chứng kiến biết bao khó khăn của đất nước trong những năm đầu xây dựng và phát triển, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình và những thành quả hôm nay. Mỗi sự đổi thay của Đông Triều, mỗi công trình mới, mỗi tuyến đường rộng mở đều khiến tôi thêm vui mừng, tin tưởng vào sự phát triển của quê hương.

Đặc biệt, niềm vui ấy càng lớn hơn khi Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và tầm vóc mới của tỉnh, mà còn mở ra những kỳ vọng về một chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn, hiện đại hơn, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay luôn trân trọng những giá trị mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để xây dựng quê hương. Trước sự chuyển mình mạnh mẽ của quê hương, tuổi trẻ cần chủ động học tập, sáng tạo, để tiếp nối truyền thống, biến niềm tự hào thành hành động, góp sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Ông Hoàng Văn Hưng, khu phố Bắc Sơn 4, phường Vàng Danh

Ông Hoàng Văn Hưng, khu phố Bắc Sơn 4, phường Vàng Danh: “Tiếp tục đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu”

Tôi rất phấn khởi khi Quảng Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc lịch sử, niềm tự hào lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh, đồng thời mở ra một chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng.

Có thể thấy, trong những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Hệ thống hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, chỉnh trang, giúp việc đi lại của người dân ngày càng thuận tiện, an toàn. Bên cạnh đó, những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri luôn được chính quyền quan tâm lắng nghe, tiếp thu và từng bước giải quyết. Qua đó, thể hiện sự gần gũi, trách nhiệm của chính quyền, đồng thời củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Quảng Ninh bước vào chặng đường mới, tôi mong các cấp chính quyền tiếp tục đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, lấy sự hài lòng, hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo. Cùng với đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, môi trường và những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Người dân tin tưởng và sẵn sàng đồng hành để xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.