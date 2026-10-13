Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình

Chuyển đổi số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất và phân phối thông tin. Tại Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh hiện nay, nền tảng công nghệ phục vụ chuyển đổi số không chỉ giúp hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mà còn tạo động lực cho mỗi cán bộ, phóng viên đổi mới tư duy làm báo, xây dựng tòa soạn hội tụ đa phương tiện, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại.

Sau khi thực hiện hợp nhất các cơ quan thông tin, báo chí của thành phố vào năm 2019, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sở hữu hệ sinh thái đủ 4 loại hình báo chí với các sản phẩm được phân phối trên nhiều nền tảng, gồm 2 kênh truyền hình, 2 kênh phát thanh, báo Quảng Ninh hằng ngày, báo Quảng Ninh cuối tuần, báo Hạ Long, đặc san song ngữ Việt - Trung Hoa Sen, báo Quảng Ninh điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh, ứng dụng Quảng Ninh Media, cùng các nền tảng mạng xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng”.

Những năm gần đây, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh được thành phố quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới, cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, từ phòng thu, phim trường, tổng khống chế, đến các thiết bị sản xuất và phát sóng thế hệ mới. Cùng với việc đầu tư hạ tầng, đơn vị cũng chủ động xây dựng quy trình vận hành, đào tạo, chuyển giao công nghệ để đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên nhanh chóng làm chủ thiết bị, khai thác hiệu quả các hệ thống hiện đại phục vụ hoạt động báo chí.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới, cùng hệ thống kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Trên nền tảng công nghệ mới, lĩnh vực phát thanh, truyền hình phát huy rõ lợi thế của báo chí đa phương tiện khi thông tin được cập nhật liên tục 24/24h, đáp ứng nhu cầu tiếp cận nhanh, chính xác của công chúng. Các sản phẩm báo chí số, ngày càng được đầu tư cả về nội dung và hình thức, đồng thời được phân phối rộng rãi trên nhiều nền tảng.

Đặc biệt, tháng 3 năm 2026, đơn vị đã ra mắt kênh Podcast trên nền tảng Spotify và Báo Quảng Ninh điện tử đã bổ sung thêm một sản phẩm truyền thông mới. Đáng chú ý, ứng dụng QTVgo trên nền tảng OTT đã thông tin thuận tiện hơn cho người sử dụng. Chỉ với một thiết bị di động thông minh có kết nối Internet, độc giả và khán giả có thể xem truyền hình trực tuyến, nghe phát thanh, xem lại các chương trình đã phát sóng, đọc báo điện tử ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào.

Trong hành trình chuyển đổi số, dữ liệu được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng tòa soạn hiện đại. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã xây dựng hệ thống lưu trữ và chia sẻ dữ liệu gồm 2 hệ thống lưu trữ trực tuyến có khả năng xử lý các tệp video và dữ liệu media dung lượng lớn. Toàn bộ tin, bài sản xuất hằng ngày đều được cập nhật lên hệ thống dữ liệu chung, tạo điều kiện để các phòng chuyên môn kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả trong sản xuất các sản phẩm.

Nhiều chương trình phát thanh được phát sóng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, thu hút đông người theo dõi.

Đơn vị cũng thực hiện đồng bộ dữ liệu giữa báo điện tử với hệ thống phát thanh, truyền hình, giúp các bộ phận sản xuất nội dung số dễ dàng khai thác, phát triển sản phẩm phù hợp với nền tảng OTT và mạng xã hội. Kho dữ liệu được cập nhật thường xuyên, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của báo chí Quảng Ninh trong tương lai.

Cùng với việc khai thác dữ liệu phục vụ sản xuất, công tác lưu trữ lâu dài cũng được chú trọng. Hiện Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sử dụng 100 băng từ LTO7 với tổng dung lượng khoảng 600TB, bảo đảm khả năng lưu trữ dữ liệu trên 30 năm.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu từ các băng từ của Đài phát thanh, truyền hình Quảng Ninh trước đây và toàn bộ các số báo in của Báo Quảng Ninh. Đồng thời, tiếp tục số hóa thông tin về các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh bằng dữ liệu video, âm thanh, xây dựng hệ thống chỉ dẫn địa lý trên không gian mạng, góp phần lưu giữ, quảng bá những giá trị văn hóa của Quảng Ninh trên nền tảng số.

Không chỉ đầu tư hạ tầng và xây dựng dữ liệu số, lĩnh vực phát thanh, truyền hình còn đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí và đáp ứng yêu cầu của công chúng trong môi trường truyền thông số. Những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT, Gemini, Canva... từng bước được đưa vào hỗ trợ xử lý ngôn ngữ, hình ảnh, video, thiết kế đồ họa. Nhờ đó, nhiều bộ phim tài liệu, chương trình truyền hình, tác phẩm báo chí đa phương tiện được thể hiện sinh động, hiện đại hơn, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của độc giả và khán, thính giả.

Với đội ngũ kỹ thuật viên, AI không còn là một công cụ mới, mà đã trở thành trợ lý hỗ trợ trong nhiều công đoạn của quá trình sản xuất.

Kỹ thuật viên Nguyễn Đức Hiệp (Phòng Kỹ thuật - Công nghệ) chia sẻ: Chúng tôi đã ứng dụng AI trong tạo phụ đề, xử lý hình ảnh, âm thanh, dịch thuật, tìm kiếm tư liệu... Nhiều công việc trước đây phải mất hàng giờ để xử lý thì nay chỉ cần vài phút. AI không thay thế con người, mà giúp giảm đáng kể các thao tác lặp lại, để người làm kỹ thuật có thêm thời gian tập trung cho những công việc đòi hỏi tính sáng tạo.

Nếu trước đây người làm báo chủ yếu cạnh tranh về tốc độ đưa tin thì trong môi trường truyền thông hiện đại, yêu cầu đặt ra là phải tạo được những sản phẩm có giá trị, hấp dẫn và phù hợp với từng nền tảng truyền tải thông tin. Điều đó đòi hỏi mỗi phóng viên không ngừng đổi mới tư duy, chủ động học hỏi công nghệ, làm chủ các thiết bị hiện đại, các phần mềm dựng hình, xử lý dữ liệu và ứng dụng AI để nâng cao chất lượng tác phẩm.

Phóng viên Quốc Thắng (Phòng Thời sự) vừa quay vừa dẫn đưa tin Đoàn công tác của Quảng Ninh làm việc tại Liên bang Nga.

Phóng viên Trịnh Quốc Thắng (Phòng Thời sự) chia sẻ: Hiện nay chúng tôi đã được cơ quan trang bị cho các thiết bị hiện đại để tác nghiệp, những dịp đi tác nghiệp ở nước ngoài chúng tôi xử lý hình ảnh và gửi về để phát sóng được nhanh hơn. Đặc biệt, hiện nay một câu chuyện không còn dừng ở bản tin truyền hình hay chương trình phát thanh, mà được phát triển thành nhiều định dạng như video ngắn, podcast, infographic, bài viết tương tác... qua đó tiếp cận nhiều nhóm công chúng trên các nền tảng khác nhau.

Từ một chương trình truyền hình hay một bản tin phát thanh, nhiều sản phẩm báo chí mới tiếp tục được phát triển để phù hợp với từng nền tảng số. Đây cũng là hướng đi giúp mở rộng phạm vi lan tỏa thông tin, gia tăng sự tương tác giữa cơ quan báo chí với công chúng, đồng thời khẳng định khả năng thích ứng của đội ngũ người làm báo Quảng Ninh trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Cùng với đổi mới quy trình sản xuất nội dung, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh cũng mở rộng kênh phân phối thông tin trên các nền tảng số như: Facebook, Tiktok, Youtube. Đặc biệt, vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh là đơn vị đầu tiên trong cả nước đã đưa chuyên trang Thành phố Quảng Ninh trên nền tảng số quốc gia VTVgo vào hoạt động. Chuyên trang này mở ra không gian nội dung đa dạng về Quảng Ninh với 9 chuyên mục: Miền di sản, Vị ngon đất mỏ, Sắc màu Quảng Ninh, Nhịp sống Vùng mỏ, Thợ mỏ vào ca, Biển trời Đông Bắc, Quảng Ninh xưa và nay, Văn học nghệ thuật và Podcast. Mỗi chuyên mục tập hợp các video ngắn, chương trình, phim tài liệu, phóng sự cùng chủ đề, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, khám phá và trải nghiệm nội dung về Quảng Ninh trên nền tảng số.

Bên cạnh việc duy trì các chương trình thời sự, đơn vị tập trung phát triển những chương trình đối thoại, tọa đàm, trò chuyện với khách mời, chương trình giải trí và hợp tác sản xuất với các đài phát thanh, truyền hình trong và ngoài nước, góp phần mở rộng phạm vi lan tỏa thông tin, nâng cao trải nghiệm của độc giả và khán, thính giả.

Phóng viên Thanh Trang (Phòng Thư ký biên tập phát thanh, truyền hình) thu âm cho kênh podcast.

Việc ứng dụng công nghệ cũng được đẩy mạnh trong tổ chức phát sóng trực tiếp các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh, giúp thông tin đến với công chúng nhanh hơn, đồng thời tăng cường tính tương tác trên môi trường số.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh không ngừng đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ, nhân viên. Hiện đơn vị có 234 máy tính phục vụ công tác chuyên môn, trên 94% cán bộ, nhân viên được trang bị máy tính làm việc; 100% máy tính được kết nối Internet; hệ thống mạng LAN, phòng họp trực tuyến và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả mô hình tòa soạn số.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh phát triển theo mô hình “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng”.

Chuyển đổi số được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực hiện tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của thành phố. Đây cũng là nền tảng để cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận xã hội, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, nâng cao trải nghiệm của công chúng và từng bước tạo thêm nguồn lực phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số.

Theo định hướng đến năm 2030, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh phấn đấu phân phối 100% nội dung trên các nền tảng số, đầu tư, khai thác hiệu quả hệ thống phân tích và xử lý dữ liệu tập trung, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, điều hành và sản xuất nội dung, tiếp tục hoàn thiện mô hình tòa soạn hội tụ theo xu hướng báo chí số, phát triển các sản phẩm báo chí chất lượng cao và các gói dịch vụ phù hợp với từng nhóm công chúng.

Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh Nguyễn Văn Chương cho biết: Hướng tới mục tiêu xây dựng “Tòa soạn hội tụ đa phương tiện, phân phối đa nền tảng”, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ tiếp tục hoàn thiện nền tảng phát thanh, truyền hình số để kết nối với nền tảng phát thanh, truyền hình số quốc gia và các nền tảng số khác. Đơn vị tập trung xây dựng tòa soạn hội tụ trên nền tảng công nghệ hiện đại, đưa toàn bộ quy trình nghiệp vụ báo chí lên môi trường số, từ sản xuất, quản trị dữ liệu, xuất bản, đến tương tác với độc giả và đo lường hiệu quả tiếp cận. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản trị nội dung, điều hành hoạt động, xây dựng bộ dữ liệu lớn về báo chí Quảng Ninh. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí số.

Trong bối cảnh báo chí đang đứng trước những thay đổi sâu sắc của kỷ nguyên số, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu. Với nền tảng công nghệ hiện đại, dữ liệu số ngày càng hoàn thiện, cùng đội ngũ người làm báo chủ động đổi mới tư duy, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đang từng bước khẳng định sự trưởng thành với mô hình tòa soạn hội tụ đa phương tiện, tiếp tục giữ vững vai trò cơ quan báo chí chủ lực của thành phố và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong môi trường số.

Thực hiện: NGỌC TRÂM

Trình bày: ĐỖ QUANG