Hấp dẫn “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả”

Ngày 28/8, tại Quảng trường 12/11, phường Cẩm Phả tổ chức “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả” với quy mô 22 gian hàng, mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm đậm sắc màu truyền thống. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương, từ những món ăn, sản phẩm ẩm thực truyền thống đến thực phẩm chế biến, đồ thủ công và các sản phẩm do người dân, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất trên địa bàn làm ra.

Lãnh đạo phường Cẩm Phả tham quan các gian hàng.

Không chỉ là nơi mua sắm, thưởng thức ẩm thực, “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả” còn tạo nên một không gian văn hóa, thương mại cộng đồng gần gũi, góp phần quảng bá những sản vật, nét đẹp văn hóa và sản phẩm tiêu biểu của địa phương. Qua đó, tăng cường kết nối giữa sản xuất với tiêu dùng, khuyến khích các hộ dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường; góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Người dân tấp nập mua sắm nông sản địa phương.

Cùng với không khí sôi động của phiên chợ, phường Cẩm Phả cũng bố trí màn hình LED cỡ lớn, kích thước gần 700 inch, độ phân giải cao tại Quảng trường 12/11, tạo không gian để đông đảo người dân cùng theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố. Với sức chứa từ 3.000-4.000 người, quảng trường được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ, nơi người dân cùng hòa mình vào không khí vui tươi, phấn khởi của sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Quảng Ninh.

Người dân hào hứng tham gia các trò chơi dân gian tại phiên chợ.

Để bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, thông suốt, UBND phường Cẩm Phả đã chỉ đạo chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Quân sự và Tổ an ninh trật tự ở cơ sở. Các lực lượng được phân công túc trực trước, trong và sau sự kiện, chủ động phân luồng giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho đông đảo nhân dân và du khách.

Các em nhỏ thích thủ trải nghiệm trò chơi dân gian.

Việc tổ chức “Phiên chợ quê phường Cẩm Phả” gắn với phát sóng chương trình nghệ thuật đặc biệt là hoạt động thiết thực chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố. Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc của sự kiện; khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, củng cố niềm tin và quyết tâm của các tầng lớp nhân dân trong hành trình xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.