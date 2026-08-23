Robot Trung Quốc phá kỷ lục của con người tại giải đấu ở Bắc Kinh

Các robot hình người của Trung Quốc đã phá một số kỷ lục do con người thiết lập ngay trong ngày khai mạc Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới tại Bắc Kinh hôm 22/8, trong đó có thành tích chạy 100m nhanh hơn kỷ lục thế giới của vận động viên Usain Bolt.

Ở nội dung chạy 100m, một robot hình người đạt thành tích 9,39 giây, vượt qua kỷ lục thế giới 9,58 giây do vận động viên Jamaica Usain Bolt thiết lập năm 2009.

Trong khi đó, ở nội dung nhảy cao tại chỗ, một robot đạt độ cao 2,88m, vượt xa thành tích 0,95 m của robot hình người tại kỳ đại hội đầu tiên năm ngoái. Thành tích này cũng vượt qua kỷ lục thế giới của con người là 2,45m, do vận động viên Cuba Javier Sotomayor thiết lập năm 1993.

Các robot hình người thi đấu nội dung chạy 100 m tại Đại hội Thể thao Robot hình người thế giới ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 22/8/2026. Ảnh: AP

Cả hai robot đều do X-Humanoid, một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, phát triển.

Trước lễ khai mạc, một robot hình người của Honor, công ty điện thoại thông minh Trung Quốc, đã hoàn thành cự ly 100 m trong 9,32 giây trong một buổi chạy thử. Theo Honor, robot đạt tốc độ tối đa 14,5 m/giây.

Tại lễ khai mạc, hàng trăm robot hình người cũng đồng loạt tiến vào sân theo đội hình, tạo nên màn trình diễn quy mô lớn về khả năng phối hợp đồng bộ.

Một số khán giả tại sự kiện cho biết họ ấn tượng trước tốc độ phát triển của công nghệ này.

Bà Li Yanfeng, một người làm trong lĩnh vực giáo dục và là cư dân Bắc Kinh, cho biết robot hình người đang phát triển rất nhanh. Ban đầu, bà không thực sự đón nhận trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn hơi phản đối vì lo ngại công nghệ này có thể thay thế hoặc khiến con người mất việc. Tuy nhiên, trước sự phát triển không thể ngăn cản của công nghệ, bà quyết định đến xem.

“Những môn thể thao này hoàn toàn bình thường đối với con người, nhưng giờ đây robot cũng có thể thực hiện. Tôi thấy điều đó thật đáng kinh ngạc”, một khán giả khác là ông Yang Shangzheng nói.

Đại hội Thể thao Robot hình người Thế giới kéo dài 5 ngày và năm nay bước sang năm thứ hai. Theo ban tổ chức, hơn 2.000 robot hình người tham gia sự kiện, với 51 nội dung và hơn 1.000 cuộc thi, bao gồm chạy, bóng bàn, bóng đá, cử tạ và kéo co.

Đại hội diễn ra tại Nhà thi đấu Trượt băng Tốc độ Quốc gia, công trình được xây dựng phục vụ Thế vận hội Mùa đông 2022. Năm nay có 16 quốc gia tham dự, trong đó có Đức, Nhật Bản và Mỹ.

Sự kiện được tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển công nghệ robot hình người. Đại hội diễn ra cùng tuần với Hội nghị Robot Thế giới 2026 tại Bắc Kinh, nơi các công ty giới thiệu khoảng 3.000 sản phẩm, trong đó có robot hình người.

Trung Quốc hiện sản xuất phần lớn robot hình người trên thế giới, trong khi Mỹ đang tăng cường giám sát các sản phẩm robot đến từ Trung Quốc.

Tháng trước, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) công bố lệnh cấm nhập khẩu robot hình người mới do nước ngoài sản xuất, viện dẫn lý do an ninh quốc gia. Lầu Năm Góc gần đây cũng đưa Unitree, một trong những nhà sản xuất robot hình người hàng đầu của Trung Quốc, vào danh sách các công ty mà cơ quan này cho rằng có quan hệ với quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc này.

Dù đạt những thành tích đáng chú ý, các chuyên gia cho rằng robot hình người hiện vẫn chủ yếu được sử dụng cho mục đích trình diễn và nghiên cứu. Việc triển khai chúng trên quy mô lớn trong các ứng dụng thực tế sẽ cần thêm thời gian.