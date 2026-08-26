Sáng 30/8, Quảng Ninh tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, Quảng Ninh sẽ đồng loạt tổ chức Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 tại điểm cấp tỉnh và các xã, phường, đặc khu.

Điểm tổ chức cấp tỉnh được tổ chức tại khu vực bãi đỗ xe Bãi tắm Hòn Gai, phường Hạ Long, với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và nhân dân.

Sáng 30/8, Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” sẽ diễn ra.

Từ 6 giờ, điểm cầu Quảng Ninh kết nối với chương trình Trung ương và thực hiện lễ chào cờ; 6 giờ 30 phút diễn ra lễ phát động hoạt động đi bộ trên toàn quốc. Đến 7 giờ, các lực lượng xuất phát từ khu vực Bãi tắm Hòn Gai di chuyển theo đường Trần Quốc Nghiễn về trung tâm phường Hạ Long.

Cùng thời điểm, các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, với tổng quy mô dự kiến khoảng 24.000 người. Người tham gia được khuyến khích mặc áo có in hình cờ đỏ sao vàng, đồng phục thể thao hoặc trang phục ngành theo quy định.

Với thông điệp "Hành trình 10 tỷ bước xanh – Vì Việt Nam vững bền", chương trình góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, xây dựng lối sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Người tham gia được khuyến khích mặc áo có in hình cờ đỏ sao vàng, đồng phục thể thao hoặc trang phục ngành theo quy định.

Đây là hoạt động chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 81 năm Quốc khánh 2/9, các ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân và ngành văn hóa; đồng thời chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố.

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an phát động trên phạm vi toàn quốc.