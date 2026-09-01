Quảng Ninh đón khoảng 480.000 khách trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (29/8-1/9), Quảng Ninh đón khoảng 480.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 1.500 tỷ đồng.

Du khách xem biểu diễn ảo thuật tại Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hạ Long.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về hạ tầng, dịch vụ và chuỗi sự kiện đa dạng, các trung tâm du lịch lớn trên địa bàn thành phố đều nhộn nhịp du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.

Chỉ tính riêng trong ngày 1/9 (ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ), Quảng Ninh đã đón khoảng 113.000 lượt khách, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách lưu trú đạt khoảng 55.000 lượt (tăng 40%). Đáng chú ý, công suất phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn từ 3 - 5 sao trên địa bàn đạt ở mức rất cao, dao động từ 80-85%.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, nhiều điểm tham quan ghi nhận lượng khách đáng kể. Cụ thể, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long đón gần 34.300 lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 15.700 lượt. Để đảm bảo an toàn cho du khách, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ. Bên cạnh các tuyến tham quan truyền thống, nhiều dịch vụ trải nghiệm ven bờ mới lạ cũng thu hút đông đảo du khách.

Du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương trên thuyền ba vách trong hành trình tham quan vịnh Hạ Long.

Tại các điểm đến văn hóa, vui chơi, giải trí, không khí đón khách vẫn rất sôi động. Trong 4 ngày nghỉ lễ, Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 26.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 18.900 lượt.

Các điểm đến tâm linh tiếp tục là lựa chọn được đông đảo du khách quan tâm. Trong đó, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 7.800 lượt; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 5.400 lượt, Khu di tích nhà Trần đón khoảng 5.500 lượt và chùa Cái Bầu dẫn đầu với khoảng 44.400 lượt khách.

Những con số này tiếp tục khẳng định vị thế của Quảng Ninh như một trung tâm du lịch hàng đầu miền Bắc trong các kỳ nghỉ lễ lớn.