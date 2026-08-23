Sôi nổi giải đấu kỷ niệm 14 năm thành lập CLB Bóng bàn Hồng Hà

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 23/8, Câu lạc bộ Bóng bàn Hồng Hà (phường Hạ Long) đã bế mạc Giải bóng bàn phong trào năm 2026, đồng thời kỷ niệm 14 năm thành lập CLB (2012-2026).

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng.

Diễn ra sôi nổi từ ngày 17/8 đến ngày 23/8, giải đấu nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND phường Hạ Long, sự đồng hành của Liên đoàn Bóng bàn tỉnh cùng đông đảo các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

Tham gia giải đấu có 28 vận động viên (gồm 21 nam và 7 nữ), tranh tài ở 4 nội dung: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi nam và Đôi nam – nữ. Các VĐV được bốc thăm, phân bảng theo trình độ tương đương và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Đông đảo hội viên đến theo dõi, tiếp thêm động lực cho các tay vợt thi đấu.

Nét nổi bật và đầy ý nghĩa của giải đấu năm nay là tinh thần thể thao không tuổi. Trong tổng số 28 VĐV, có tới 16 tay vợt ở độ tuổi trên 60. Đặc biệt, giải đấu có sự góp mặt đầy nhiệt huyết của 1 nữ VĐV 83 tuổi, là tấm gương sáng lan tỏa tinh thần “sống vui, sống khỏe, sống có ích” trong cộng đồng.

Trải qua 60 trận tranh tài kịch tính, hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao, các VĐV đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt, những màn rượt đuổi tỷ số gay cấn. Đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đảm bảo tính chính xác và an toàn tuyệt đối cho giải đấu.

Kết thúc giải đấu, Ban Tổ chức đã trao giải cho các VĐV và cặp VĐV xuất sắc ở từng nội dung: Đôi nam, Đôi nam – nữ, Đơn nữ và Đơn nam. Bên cạnh các bộ huy chương và phần thưởng chính thức, Ban Tổ chức đã trao phần quà vinh danh đặc biệt cho nữ VĐV 83 tuổi nhằm động viên, khích lệ tinh thần rèn luyện thể dục thể thao bền bỉ của người cao tuổi trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao giải và tặng quà vinh danh các VĐV xuất sắc.

Được thành lập từ năm 2012, trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, CLB Bóng bàn Hồng Hà hiện là hạt nhân nòng cốt trong phong trào thể dục thể thao cơ sở. Với hơn 50 hội viên duy trì sinh hoạt đều đặn hàng ngày (sáng từ 5h00-7h30, chiều từ 14h00-19h00), CLB không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, nhân dân mà còn là cầu nối gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tại địa phương.