Quảng Ninh giành 2 HCV Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia

Giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2026 vừa kết thúc tại TP Hồ Chí Minh. Đội tuyển Quảng Ninh thi đấu ấn tượng, giành 7 huy chương, trong đó có 2 HCV.

Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn CJ tổ chức. Giải quy tụ khoảng 1.000 VĐV cùng 300 HLV, trọng tài và cán bộ đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự góp mặt của nhiều đoàn mạnh như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ và Quân đội...

VĐV Quảng Ninh Vũ Tùng Quân (bục số 1) giành HCV nội dung đối kháng trên 87kg nam U20.

Kết thúc giải, đoàn Quảng Ninh giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ. Hai tấm HCV của đội thuộc về VĐV Vũ Tùng Quân ở nội dung đối kháng trên 87kg nam lứa tuổi U20 và Đặng Tiến Dũng ở nội dung đối kháng 59kg nam lứa tuổi U17. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo trẻ của Taekwondo Quảng Ninh.

Thành tích tại giải là động lực để đội tuyển Taekwondo Quảng Ninh tiếp tục chuẩn bị cho các nhiệm vụ thi đấu quan trọng trong thời gian tới, đồng thời khẳng định vị thế của một trong những địa phương có phong trào Taekwondo phát triển mạnh trên cả nước.