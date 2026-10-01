Triển khai mô hình củng cố tình quân dân, giữ vững an ninh biên giới

Ngày 30/9, Lâm trường 42 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327, Quân khu 3) và UBND xã Hải Sơn (TP Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Củng cố, tăng cường tình quân dân; đấu tranh, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động” trên địa bàn.

Lâm trường 42 khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân năm 2026.

Mô hình được triển khai nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới. Qua đó, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân và dân, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Với phương châm “Bám dân, gần dân, hiểu dân, giúp dân”, thời gian tới, Lâm trường 42 và chính quyền địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng; xây dựng các mô hình, việc làm cụ thể gắn với đời sống thực tế của nhân dân; phối hợp chặt chẽ trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lôi kéo, chống phá ngay từ cơ sở.

Lâm trường 42 tặng quà cho các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn xã Hải Sơn.

Nhân dịp này, Lâm trường 42 khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân năm 2026; đồng thời trao tặng nhiều phần quà cho các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn xã Hải Sơn.