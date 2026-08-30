Trung tâm năng lượng sạch quốc gia

Quảng Ninh vốn có ngành Than sát cánh, đồng hành, gắn bó từ bao đời nay. Ngành công nghiệp mỏ đã và đang là một trong những trụ cột đảm bảo năng lượng quốc gia. Để tiếp tục phát triển bứt phá mạnh mẽ, bền vững, Quảng Ninh đang phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch quốc gia, trong đó ngoài những nhà máy nhiệt điện công nghệ cao, địa phương cũng đang đề xuất bổ sung nhiều nhà máy điện năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, điện khí…

Sở hữu hơn 250km bờ biển, cùng vùng nước, địa hình ven biển, các đảo rộng lớn, Quảng Ninh có lợi thế, nhiều tiềm năng để phát triển các nhà máy điện năng lượng sạch, trong đó có điện gió, điện khí. Qua đánh giá, khảo sát, tiềm năng điện gió ngoài khơi của Quảng Ninh đạt khoảng 13.000MW, còn điện gió trên bờ khoảng 2.300MW.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững, Quảng Ninh đã đẩy mạnh thu hút các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Tiêu biểu như Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1 trên địa bàn phường Hoành Bồ và xã Thống Nhất, có tổng mức đầu tư hơn 7.290 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi và Công ty CP Ea Súp 5 làm chủ đầu tư, được khởi công ngày 23/4/2026. Theo thiết kế, dự án dự kiến đi vào vận hành năm 2028, cung cấp gần 0,6 tỷ kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Cùng với Dự án điện gió Quảng Ninh 1, Quảng Ninh cũng triển khai nhiều dự án năng lượng sạch như: Dự án điện gió Quảng Ninh 4 công suất 50MW tại đặc khu Cô Tô; Dự án điện rác tại xã Thống Nhất công suất 15MW; Dự án điện mặt trời Đầm Hà công suất 100MW.

Phối cảnh Dự án Nhà máy điện gió Quảng Ninh 1.

Trước đó, Quảng Ninh cũng đã khởi công xây dựng Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh trên địa bàn phường Cửa Ông. Dự án do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas và Tập đoàn Marubeni thực hiện. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm nhà máy điện khí với công suất thiết kế 1.500MW, cảng bến có thể đáp ứng sản lượng thông qua 1,2 triệu tấn LNG/năm và các hạng mục hạ tầng phụ trợ khác. Dự án có tổng mức đầu tư trên 2,2 tỷ USD. Sau khi điều chỉnh, bổ sung, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có tổng diện tích gần 110ha. Dự án nằm trong danh mục dự án trọng điểm quốc gia về năng lượng trong quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi, phát triển năng lượng sạch là nhiệm vụ quan trọng được Quảng Ninh xác định mục tiêu lâu dài. Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nêu rõ một trong những nhiệm vụ trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong dài hạn; lấy đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính cho phát triển và tạo bứt phá mạnh mẽ. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng sạch, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn...

Thực hiện nhiệm vụ phát triển năng lượng sạch, Quảng Ninh đang nghiên cứu, đề xuất bổ sung 8 dự án điện mặt trời với tổng công suất dự kiến từ khoảng 2.199-2.399MW vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có Nhà máy Điện mặt trời Quảng Ninh công suất 700MW; Nhà máy Điện mặt trời An Sinh 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Sơn Dương 250MW; Nhà máy Điện mặt trời Tràng Lương 600MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Tràng Vinh 200MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Cao Vân 50-100MW; Nhà máy Điện mặt trời hồ Chúc Bài Sơn 100-250MW; Nhà máy Điện mặt trời công nghệ cao Uông Bí kết hợp nuôi trồng thủy sản công suất 49MW.

Quảng Ninh cũng đề xuất bổ sung vào quy hoạch Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh 2, công suất 1.500 MW và Nhà máy điện gió Bình Liêu 2, công suất 200 MW; Nhà máy điện gió tại đặc khu Vân Đồn, công suất 700 MW; Hệ thống lò đốt chất thải rắn công nghiệp phát điện 10 MW tại khu Khe Giang, phường Uông Bí.

Theo Quy hoạch điều chỉnh về phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Chính phủ và Quyết định số 1509/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh về nguồn điện, Quảng Ninh được quy hoạch 29 dự án, gồm: Điện gió trên bờ, gần bờ; điện mặt trời tập trung; điện mặt trời mái nhà; điện rác; điện sinh khối; thủy điện; điện khí LNG; điện đồng phát và điện gió ngoài khơi. Trong đó, 21 dự án, tổng công suất 3.502 MW, giai đoạn 2025–2030 và 8 dự án, tổng công suất 6.684 MW, giai đoạn 2031–2035.

Quảng Ninh xác định tiếp tục phát triển bứt phá, tăng trưởng cao, bền vững trong giai đoạn tới, nhất là khi đã trở thành thành phố. Vì vậy việc hướng tới phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, qua đó không chỉ đảm bảo nguồn năng lượng cho địa phương phát triển, mà còn đưa thành phố Quảng Ninh trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia.