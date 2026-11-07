Chung tay bình chọn Yên Đức là điểm đến du lịch nông thôn tốt nhất Việt Nam

Trong danh sách 35 điểm đến tham gia Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026, Làng du lịch cộng đồng Yên Đức, phường Hoàng Quế, là đại diện của Quảng Ninh. Đây là dịp quảng bá cảnh quan, bản sắc văn hóa và đời sống cộng đồng vùng quê Quảng Ninh, góp phần đưa hình ảnh du lịch nông thôn địa phương đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Mã bài thi của Làng du lịch cộng đồng Yên Đức trên nền tảng Facebook.

Hội thi do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm tôn vinh những mô hình du lịch nông thôn tiêu biểu, có cách làm sáng tạo trong khai thác tài nguyên bản địa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn phát triển du lịch với tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 7/11 đến hết ngày 20/11/2026 trên ba nền tảng: Facebook, TikTok và Cổng bình chọn trực tuyến. Cụ thể, trên Facebook, người tham gia nhấn “Thích” bài viết giới thiệu Làng du lịch cộng đồng Yên Đức; trên TikTok, nhấn biểu tượng "Tim” tại video dự thi. Đối với Cổng bình chọn trực tuyến, người tham gia truy cập, đăng nhập bằng tài khoản Gmail và xác nhận mã OTP để hoàn tất bình chọn.

Du khách thích thú với trải nghiệm bắt cá tại làng du lịch cộng đồng Yên Đức (phường Hoàng Quế).

Kết quả bình chọn được tính trên tổng số lượt tương tác hợp lệ tại Facebook, TikTok và lượt bình chọn hợp lệ trên Cổng bình chọn trực tuyến. Công tác đánh giá, bình chọn và chấm điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Lễ trao giải dự kiến tổ chức trong khuôn khổ Festival OCOP Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 3-6/12/2026.

UBND thành phố Quảng Ninh kêu gọi người dân, doanh nghiệp và du khách tích cực hưởng ứng, tham gia bình chọn cho Làng du lịch cộng đồng Yên Đức. Mỗi lượt bình chọn là một sự ủng hộ thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, cảnh quan và sức hấp dẫn của du lịch nông thôn Quảng Ninh; đồng thời tạo thêm cơ hội để điểm đến được quảng bá rộng rãi, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững.

Cổng bình chọn trực tuyến: https://dulichnongthon-liard.vercel.app/diem-den/NT-13 Link facebook bình chọn cho Làng quê Yên Đức: https://www.facebook.com/share/p/19rCDxw4Z7/ Link tiktok: https://www.tiktok.com/@diemdendulichnongthon/video/7705072829703703814?_r=1&_t=ZS-9BCCAf2p7fF