Phường Móng Cái 1: Tạo thế trận vững chắc phòng, chống ma túy

Là địa bàn biên giới, phường Móng Cái 1 luôn tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, phường đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa.

Phường Móng Cái 1 có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng và đối ngoại; đồng thời là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch của khu vực biên giới. Hoạt động giao thương, xuất nhập cảnh, du lịch diễn ra sôi động, lượng người đến cư trú, làm việc và tham quan lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm và tệ nạn ma túy. Theo đó, công tác phòng chống ma túy được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. UBND phường Móng Cái 1 thường xuyên chỉ đạo Công an phường, các cơ quan, đơn vị và khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy và gia đình người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện; tăng cường rà soát, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; hướng dẫn, hỗ trợ người nghiện tiếp cận các chính sách về cai nghiện và quản lý sau cai theo quy định.

Phường Móng Cái 1 hưởng ứng Giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, tháng 6/2026. Ảnh: Thu Hằng (CTV).

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy được triển khai bằng nhiều hình thức. Công an phường phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh thông qua các chương trình ngoại khóa, hoạt động đầu năm học và các buổi sinh hoạt đầu tuần; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn. Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, phường Móng Cái 1 tham dự Lễ mít tinh trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”; đồng thời tổ chức Giải chạy “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy” với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong công tác phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy...

Công an phường Móng Cái 1 đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra hành chính các cơ sở lưu trú, nhà trọ, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma tuý. Tiêu biểu như ngày 27/6/2026, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 tiến hành kiểm tra hành chính tại một căn nhà ở khu phố Hải Hòa 8, phường Móng Cái 1. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thị Tố Nga (SN 1993, trú tại phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tàng trữ số lượng lớn tang vật, gồm nhiều chai nhựa chứa chất lỏng ma túy Etomidate và tinh dầu thơm; 36 đầu Pod chứa sẵn chất lỏng ma túy Etomidate; 17 thân máy thuốc lá điện tử; 420 đầu Pod rỗng, cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc pha trộn, sang chiết ma túy.

Cục C04 Bộ Công an làm việc với UBND phường Móng Cái 1 về công tác phòng chống ma túy, tháng 8/2026. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, UBND phường đã ban hành Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 22/4/2026 triển khai thực hiện Quyết định số 189/QĐ-CAT-CSMT ngày 28/01/2026 của Công an tỉnh Quảng Ninh về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm, vay vốn tín dụng và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, trên địa bàn có 84 trường hợp đã hoàn thành cai nghiện ma túy từ năm 2016 đến nay; đã trực tiếp làm việc với 42 trường hợp, trong đó 9 trường hợp có nhu cầu được hỗ trợ, 33 trường hợp không có nhu cầu...

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy theo quy định. Đã phát hiện, xử lý 10 vụ/24 đối tượng phạm các tội về ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 0,264 gam heroine; 10,132 gam methamphetamine; 0,162 gam ketamine; 107,502 gam cần sa; 3,1 ml etomidate; 01 xe mô tô; 24 điện thoại di động; 04 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một số vật chứng khác có liên quan...

Bà Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết: Thời gian qua, phường đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma tuý, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình địa phương; phấn đấu đến năm 2027 chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại II thành địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy loại III và đến năm 2030 xây dựng phường Móng Cái 1 trở thành địa bàn không ma túy.