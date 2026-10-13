Thí sinh Quảng Ninh vượt qua Liveshow 2 mang chủ đề "Ký ức" Sao Mai 2026

Live show 2 của vòng chung kết Sao Mai 2026 với chủ đề "Ký ức" đã khép lại để chọn ra được 12 giọng ca xuất sắc đã chính thức ghi tên mình vào top 12 Sao Mai 2026.

Live show 2 chủ đề "Ký ức" đã đưa khán giả trở về với những giai điệu từng in dấu trong đời sống âm nhạc Việt Nam qua các thập niên 70, 80 và 90 của thế kỷ trước.

Top 12 Sao Mai 2026. Ảnh: BTC cuộc thi.

Không chỉ gắn liền với một giai đoạn phát triển của âm nhạc, những ca khúc thuộc các thập niên này còn lưu giữ ký ức, cảm xúc và dấu ấn của nhiều thế hệ khán giả. Với chủ đề "Ký ức", Liveshow 2 mang đến những sắc màu âm nhạc giàu cảm xúc, đồng thời là cơ hội để các thí sinh Sao Mai 2026 thể hiện khả năng xử lý tác phẩm, tư duy âm nhạc và dấu ấn cá nhân qua những ca khúc đã đi cùng năm tháng mà vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt tác phẩm.

Theo quy chế, mỗi thí sinh biểu diễn một ca khúc thuộc giai đoạn trên. Đêm thi được chia làm bốn cụm tranh tài dưới sự đánh giá độc lập từ Hội đồng Giám khảo và hai giám khảo khách mời là NSND Phạm Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam và ca sĩ Mỹ Linh.

Thí sinh Bảo Anh hát trong Live show 2 chủ đề "Ký ức". Ảnh: BTC cuộc thi.

Gương mặt đại điện đến từ Quảng Ninh là Bùi Nguyễn Bảo Anh (SBD 016) đã đem đến cho khán giả ca khúc "Bài hát cho em" sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Thí sinh Bùi Nguyễn Bảo Anh sinh năm 2006, đến từ phường Hạ Long, TP Quảng Ninh, là sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, từng giành giải Nhì Hội thi Giọng hát hay trên sóng PTTH Quảng Ninh năm 2025.

Sau phần thi, Bảo Anh đã nhận trọn vẹn lời khen từ Hội đồng Giám khảo. Đặc biệt, ca sĩ Mỹ Linh nhận định Bảo Anh sở hữu giọng hát giàu triển vọng, có thể phát triển xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Sau đêm thi này, 12 giọng ca xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào Liveshow 3 diễn ra lúc 21h ngày 18/10 trên kênh VTV3 để tranh tài cho những vị trí cao hơn.