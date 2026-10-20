Thiếu kinh phí, Liên hợp quốc cắt giảm viện trợ lương thực cho 700.000 người Palestine tại Gaza

Ngày 19/10, ông Carl Skau, quyền Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực thế giới (WFP), kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 450 triệu USD để cơ quan này khôi phục hoạt động viện trợ, đồng thời tiếp tục cung cấp các suất ăn nóng và thực phẩm thiết yếu cho người dân tại Dải Gaza và Bờ Tây trong 6 tháng tới. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc đã phải cắt giảm viện trợ lương thực cho 500.000 người Palestine tại Dải Gaza và 200.000 người ở Bờ Tây do thiếu kinh phí nghiêm trọng.

Người Palestine xếp hàng nhận thực phẩm viện trợ của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại một khu trại dành cho người sơ tán ở Deir al-Balah, miền trung Dải Gaza, ngày 18/10/2026. Ảnh: AP

Theo ông Carl Skau, quyền Giám đốc điều hành WFP, tình trạng thiếu kinh phí buộc WFP phải giảm số người nhận viện trợ trong tháng 10 từ 1,6 triệu xuống còn 1,1 triệu người tại Dải Gaza và từ 400.000 xuống còn 200.000 người tại Bờ Tây.

Sau chuyến thăm hai vùng lãnh thổ Palestine, ông Skau phát biểu trực tuyến với các phóng viên Liên hợp quốc từ Jerusalem, cho biết cuộc sống tại Dải Gaza vẫn vô cùng khắc nghiệt và nguy hiểm. Trong tuần qua, các nhóm công tác của Liên hợp quốc ghi nhận khoảng 50 vụ tấn công mỗi ngày tại khu vực này.

Ông Skau cho biết, kể từ khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10/2025, các hoạt động cứu trợ đã góp phần đẩy lùi nạn đói tại Dải Gaza. Tuy nhiên, theo WFP, khoảng 1,4 triệu người, tương đương 67% dân số Dải Gaza, vẫn đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng ở mức khủng hoảng hoặc tồi tệ hơn. Trong đó, khoảng 200.000 người cần hỗ trợ lương thực ngay lập tức để tránh nguy cơ tử vong vì đói.

Trước tình hình này, WFP sẽ ưu tiên phân phối lương thực cho những người có nhu cầu cấp thiết nhất, gồm người bệnh, phụ nữ có con nhỏ, trẻ em có nguy cơ suy dinh dưỡng và người dân sinh sống gần "ranh giới vàng" phân chia khu vực quân đội Israel tiếp tục kiểm soát với khu vực người Palestine có thể sinh sống.

Tình hình nhân đạo tại Dải Gaza càng thêm khó khăn khi quân đội Israel tuần trước ngừng cho phép vận chuyển hàng hóa thương mại, trong đó có thực phẩm, vào khu vực này.

Ngày 19/10, quân đội Israel thông báo sẽ nối lại việc phối hợp cho phép xe tải chở hàng hóa thương mại vào Dải Gaza. Tuy nhiên, phía Israel cảnh báo sẽ thu hồi giấy phép của các thương nhân nếu tiếp tục nhận được thông tin cho thấy họ nộp thuế cho Hamas.

Đối với tình hình tại Bờ Tây, ông Skau cho biết các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của người định cư Israel đã khiến cuộc khủng hoảng vốn liên quan đến nhân quyền và bảo vệ dân thường chuyển thành khủng hoảng lương thực.

Theo ông, tình trạng mất an ninh lương thực tại Bờ Tây đã tăng hơn gấp đôi trong 3 năm qua. Hiện gần một triệu người Palestine tại khu vực này cần viện trợ lương thực.

Trong chuyến thăm, ông Skau chứng kiến nhiều vườn ô liu, khu dân cư và làng mạc chịu thiệt hại do hỏa hoạn. Ông cho biết, chỉ trong hai tuần đầu mùa thu hoạch ô liu năm nay, số vụ tấn công của người định cư Israel đã vượt tổng số vụ trong cả năm ngoái.

Ông Skau cảnh báo, nạn đói lan rộng sẽ làm gia tăng bất ổn. Ông nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp để bảo đảm người dân có đủ lương thực, không để tình trạng thiếu đói trở nên nghiêm trọng hơn.