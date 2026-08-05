Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng)

Chiều 5/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng), xã Minh Tâm phối hợp với xã Nguyên Bình tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán. Dự buổi lễ có Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cao Bằng cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân địa phương.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Ngô Khang Cán.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, thân nhân gia đình liệt sĩ và nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Ngô Khang Cán vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Liệt sĩ Ngô Khang Cán sinh năm 1952, quê quán tại thôn Bản Cải, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng). Tháng 3/1975, đồng chí nhập ngũ, giữ chức vụ Thiếu úy, Trung đội trưởng Trung đội Vận tải, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Đặc khu Quảng Ninh (nay thuộc Quân khu 3). Ngày 4/12/1982, trong khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới phía Bắc, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh và Cao Bằng cùng các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện quy trình truy điệu, đưa tiễn hài cốt liệt sĩ đến khu vực an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng).

Sau gần 45 năm an nghỉ tại Nghĩa trang nhân dân Đèo Sen, phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh), hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán đã được Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh tổ chức cất bốc, di chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) theo nguyện vọng của gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Minh Tâm khẳng định: Sau hơn bốn thập kỷ kể từ ngày liệt sĩ hy sinh, việc đưa hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ quê hương là niềm an ủi, động viên to lớn đối với gia đình, dòng họ, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Địa phương trân trọng cảm ơn chính quyền và nhân dân phường Cao Xanh (tỉnh Quảng Ninh) đã tận tình chăm sóc phần mộ liệt sĩ trong suốt thời gian qua; trân trọng cảm ơn Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng các cơ quan, đơn vị đã phối hợp đưa liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình và đồng đội.

Đại diện thân nhân liệt sĩ Ngô Khang Cán xúc động gửi lời cảm ơn Ban Chỉ đạo 515 hai tỉnh Quảng Ninh và Cao Bằng cùng các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ để gia đình thực hiện được nguyện vọng đưa liệt sĩ trở về an nghỉ tại quê hương sau nhiều năm xa cách.

Hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Ngô Khang Cán là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc đối với những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.