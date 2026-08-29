Tiếp sức cho học sinh khó khăn tới trường

Cùng với nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện để học sinh bước vào năm học mới, công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân quan tâm. Những hoạt động thiết thực, kịp thời không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, mà còn tạo điều kiện để các em duy trì việc học, vươn lên trong cuộc sống.

Em Nguyễn Hiếu Minh Tiến (SN 2018), lớp 3A, trường Tiểu học Móng Cái 2 (phường Móng Cái 2) là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tiến là con út trong gia đình có 3 người con. Bố em mất năm 2024 sau một cơn đột quỵ, từ đó cuộc sống của cả gia đình dồn lên đôi vai người mẹ. Không có việc làm ổn định, mẹ Tiến hiện làm thuê tại khu vực cửa khẩu, chủ yếu bốc hàng thuê cho người khác để có thu nhập trang trải cuộc sống và nuôi con ăn học.

Trao hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho em Nguyễn Hiếu Minh Tiến, Trường Tiểu học Móng Cái 2 (phường Móng Cái 2).

Khó khăn càng thêm chồng chất khi gia đình chưa có nhà ở ổn định. Trên mảnh đất nhỏ của ông bà ngoại cho, mẹ con Tiến đã dựng tạm căn nhà làm nơi sinh sống. Trong điều kiện thiếu thốn ấy, việc bảo đảm cuộc sống hằng ngày và chăm lo học hành cho Tiến là nỗ lực không nhỏ của người mẹ. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, thông qua kết nối của Hội LHPN phường Móng Cái 2, chị Vũ Thu Hà, Giám đốc Văn phòng AIA Quảng Ninh 3, đã nhận đỡ đầu Tiến theo Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Em được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm. Khoản kinh phí tuy không quá lớn nhưng là sự động viên thiết thực; giúp gia đình giảm bớt một phần gánh nặng, đồng thời tiếp thêm động lực để Tiến yên tâm học tập.

Chị Hoàng Thị Hiên (mẹ Tiến) chia sẻ: “Tôi rất vui khi cháu được nhận đỡ đầu. Với gia đình, sự quan tâm này không chỉ giúp san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống mà còn là động lực để cháu cố gắng học tập. Tôi mong cháu luôn chăm ngoan, học tốt, không phụ sự quan tâm, yêu thương của mọi người”.

Hướng tới năm học mới 2026-2027, các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần để mỗi em nhỏ có thêm điều kiện và động lực đến trường.

Tiếp sức cho học sinh khó khăn tới trường

Tại trường TH&THCS Bình Liêu, trước thềm năm học mới, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vượt khó, vươn lên trong học tập đã được trao tặng những phần quà ý nghĩa. Trong đó, 15 em học sinh tiểu học và 15 em học sinh THCS được nhận quà từ sự đồng hành của CLB Nữ doanh nghiệp và Phụ nữ phường Móng Cái 3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô. Những phần quà được trao đúng thời điểm năm học mới cận kề không chỉ hỗ trợ thiết thực cho các em mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị đối với công tác chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, với học sinh ở khu vực biên giới, sự đồng hành này góp phần tạo thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, tự tin đến trường và nỗ lực học tập.

Cô giáo Hoàng Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Bình Liêu, cho biết: Những món quà được trao dịp này là sự sẻ chia thiết thực với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhà trường rất trân trọng sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, qua đó giúp việc chăm lo, hỗ trợ học sinh được thực hiện tốt hơn, nhất là trong thời điểm các em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển. Nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ thiết thực đã góp phần giảm bớt khó khăn cho gia đình, tiếp thêm động lực để các em duy trì việc học. Tiêu biểu là mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; Chương trình “Mẹ đỡ đầu” cũng đã kết nối, nhận đỡ đầu hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ em khó khăn; phong trào “Vận động đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mất nguồn nuôi dưỡng”… Thông qua đó, ngày càng có nhiều học sinh được tiếp thêm điều kiện để học tập, rèn luyện, từng bước mở rộng cơ hội phát triển.