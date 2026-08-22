Trao 100 suất quà tiếp sức học sinh vùng biên đến trường

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9 (1945-2026) và chuẩn bị bước vào năm học mới 2026–2027, ngày 22/8, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (BĐBP Quảng Ninh) phối hợp với Hội Nữ doanh nghiệp phường Móng Cái 3 tổ chức thăm, tặng quà học sinh tại 3 điểm trường vùng biên.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô và Hội Nữ doanh nghiệp phường Móng Cái 3 phối hợp tổ chức thăm, tặng quà học sinh tại 3 điểm trường vùng biên.

Đoàn đã đến Trường Tiểu học và THCS Bình Liêu (xã Bình Liêu), Trường Tiểu học và THCS Đồng Tâm (xã Lục Hồn), Trường Tiểu học Loòng Vài (xã Hoành Mô). Tại các điểm trường, Đoàn đã trao 100 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 50 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 500.000 đồng, gồm cặp sách, gạo, mì tôm và cờ Tổ quốc.

Lãnh đạo Hội Nữ doanh nghiệp phường Móng Cái 3 tặng quà học sinh tại 3 điểm trường vùng biên.

Hoạt động không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, giúp các em học sinh vùng biên có thêm niềm vui, sự tự tin và động lực trước thềm năm học mới.

Nguyễn Chiến