Vững tin vào năm học mới nhiều thành công

Năm học 2026-2027 đang đến thật gần. Những ngôi trường mới khang trang, lớp học được chuẩn bị chu đáo, cùng nhiều chính sách thiết thực dành cho học sinh. Tất cả đã sẵn sàng để thầy và trò Quảng Ninh vững vàng tâm thế bước vào năm học mới với niềm vui, sự tự tin và kỳ vọng về một năm học nhiều thành công.

Niềm vui trường mới

Những ngày cuối tháng 8, khi năm học mới đang đến gần, các trường học trên địa bàn Quảng Ninh khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, từ chỉnh trang khuôn viên, hoàn thiện cơ sở vật chất, đến chuẩn bị các điều kiện dạy và học. Ở những địa bàn miền núi, biên giới, niềm vui đón năm học mới càng thêm trọn vẹn khi nhiều công trình trường học được đầu tư, cải tạo, mang đến cho thầy và trò những không gian học tập, sinh hoạt khang trang, an toàn hơn.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu đang được gấp rút hoàn thiện hạng mục cuối cùng để đón học sinh vào năm học mới.

Tại xã Bình Liêu, dự án xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu được đầu tư 39,5 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trên diện tích 9,7ha đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục chính, cơ bản đảm bảo tiến độ để đón học sinh vào năm học mới. Trong đó, nhà học bộ môn và thư viện 2 tầng đạt khoảng 90% khối lượng công việc; nhà ở nội trú cải tạo 3 tầng đạt 97%; các hạng mục hạ tầng ngoài nhà, như kè, tường rào, rãnh thoát nước đạt trên 90%; nhà cầu, nhà vệ sinh 2 tầng đạt 75%. Hạng mục nhà che bể bơi đang thi công phần cột trụ, lắp dựng khung thép.

Với thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, diện mạo mới của ngôi trường mang đến niềm vui và sự háo hức đặc biệt. Những phòng học, khu nội trú, phòng chức năng, thư viện, bếp ăn và không gian sinh hoạt được đầu tư, cải tạo đồng bộ, tạo điều kiện để học sinh vùng cao, vùng biên giới được học tập, ăn ở trong môi trường ngày càng khang trang, thuận tiện.

Cô giáo Ngô Thị Thanh Ninh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, cho biết: Năm học 2026-2027, trường dự kiến tổ chức 27 lớp, với 695 học sinh, trong đó có 327 học sinh nội trú và 368 học sinh bán trú. Trước thềm năm học mới, nhà trường đã tổ chức rà soát toàn bộ phòng ở, giường ngủ, nhà tắm, khu vệ sinh, hệ thống điện, nước; kiểm tra bếp ăn, nguồn thực phẩm và các quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm. Năm học 2026-2027 có thêm học sinh nhỏ tuổi vào nội trú, nên chúng tôi quan tâm sát sao hơn đến sức khỏe, dinh dưỡng, tâm lý và khả năng tự phục vụ của từng em. Mong muốn của nhà trường là mỗi học sinh có một nơi học tập, ăn ở an toàn và thực sự cảm nhận trường học như ngôi nhà thứ hai.

Các hạng mục xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Hoành Mô đang được khẩn trương hoàn thiện. Ảnh: Minh Đức

Niềm vui ấy cũng hiện hữu trong ánh mắt những học sinh nơi đây. Lục Minh Ngọc, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, hào hứng: Được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang, chúng em rất vui. Em mong năm học mới sẽ có thật nhiều niềm vui, được học thêm nhiều điều hay và cùng các bạn giữ gìn trường lớp luôn sạch đẹp.

Không riêng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bình Liêu, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện 6 dự án trường phổ thông nội trú tại Bình Liêu, Đồng Tâm, Hoành Mô, Quảng Sơn, Quảng Đức và Trường TH&THCS Hải Sơn. Các dự án được thực hiện theo hướng kết hợp xây mới, cải tạo, mở rộng, tận dụng cơ sở vật chất hiện có, đồng thời gắn với việc sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới trường lớp. Tổng mức đầu tư 6 công trình khoảng 337 tỷ đồng, đáp ứng quy mô tuyển sinh khoảng 5.000 học sinh trong năm học 2026-2027, trong đó có 1.136 học sinh nội trú.

Những ngôi trường mới đang từng bước hoàn thiện, mang đến cho thầy và trò, nhất là học sinh vùng cao, biên giới điều kiện học tập và sinh hoạt khang trang, an toàn hơn. Từ những mái trường mới, niềm vui ngày tựu trường cũng thêm trọn vẹn, mở đầu cho một năm học với nhiều kỳ vọng.

Hành trang vững bước đến trường

Ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh đang tập trung mọi điều kiện, sẵn sàng cho năm học mới. Hiện Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, gồm 292 cơ sở công lập và 54 cơ sở tư thục, cùng 385 cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành, địa phương chụp ảnh với 300 học sinh, sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Thu Chung

Về cơ sở vật chất, toàn tỉnh hiện có 11.765 phòng học, tỷ lệ kiên cố hóa đạt 100%, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cùng với đó, 15 trường đang được xây dựng mới (8 trường dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng ngay từ năm học 2026-2027 và 7 trường hoàn thành vào cuối năm học); 64 trường được cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, dự kiến hoàn thành để phục vụ năm học mới.

Công tác mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu và các trang thiết bị phục vụ giảng dạy cũng được các cơ sở giáo dục khẩn trương triển khai. Đến nay, các trường công lập đã thực hiện khoảng 80% kinh phí được giao, dự kiến hoàn thành mua sắm trước ngày 30/8, bảo đảm đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học.

Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được quan tâm. 100% cán bộ quản lý giáo dục có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên; gần 100% giáo viên đạt chuẩn, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học mới.

Ban Giám hiệu trường Tiểu học Trần Quốc Toản hướng dẫn giáo viên việc dán gáy và đóng dấu sách cho đúng chuẩn. Ảnh: Hoài Minh

Đặc biệt, phát huy hiệu quả từ các chính sách giáo dục đặc thù đã được triển khai thời gian qua, năm học 2026-2027, các chính sách về cấp miễn phí sách giáo khoa, tổ chức đưa đón học sinh bằng xe buýt điện, duy trì hỗ trợ uống sữa học đường miễn phí tiếp tục nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo phụ huynh và học sinh, góp phần giảm bớt chi phí học tập, tạo thêm điều kiện để các em yên tâm đến trường.

Không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng được tiếp thêm động lực từ sự quan tâm, động viên và kỳ vọng dành cho thế hệ trẻ. Ngày 14/8/2026, Quảng Ninh tổ chức chương trình “Gặp mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu năm học 2025-2026”, nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích, tài năng và nghị lực vươn lên của học sinh, sinh viên; đồng thời tạo không gian để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trước thềm năm học mới.

Khẳng định quan điểm nhất quán “đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai”, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, hiện đại; tạo điều kiện để học sinh, sinh viên phát triển toàn diện và lắng nghe những đề xuất chính đáng của các em. Đồng chí đề nghị ngành giáo dục cùng các cấp, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng đội ngũ nhà giáo tâm huyết, trách nhiệm. Gửi gắm thông điệp tới học sinh toàn tỉnh trước thềm năm học mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Hãy học để làm chủ tương lai, hãy rèn mình để làm chủ chính mình và hãy sống có trách nhiệm để tạo ra những giá trị tốt đẹp cho quê hương, đất nước”.

Với sự chuẩn bị chủ động, chu đáo từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến các chính sách chăm lo, hỗ trợ học sinh, Quảng Ninh đang tạo nền tảng vững chắc để thầy và trò bước vào năm học 2026-2027 với tâm thế tự tin, hứa hẹn nhiều thành công.