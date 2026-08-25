Anh yêu cầu TikTok và các nền tảng khác gỡ video cổ xúy lái xe nguy hiểm sau các vụ tai nạn chết người

Chính phủ Anh hôm 24/8 kêu gọi TikTok và các công ty mạng xã hội khác gỡ bỏ những video lan truyền có nội dung cổ xúy hành vi lái xe nguy hiểm, sau khi hai cảnh sát và 5 thanh niên thiệt mạng trong một vụ tai nạn do một chiếc ô tô đi ngược chiều.

Hai sĩ quan Matthew Blades và Tom Clough thiệt mạng hôm 22/8 khi một chiếc Volkswagen chạy ngược chiều trên một tuyến đường ở miền Đông Bắc nước Anh và đâm vào xe của họ. Năm người trên chiếc Volkswagen, gồm ba thiếu niên, trong đó hai người 17 tuổi và một người 18 tuổi, cùng hai người đàn ông 23 tuổi, cũng được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về các video trên mạng xã hội ghi lại cảnh lái xe nguy hiểm có chủ ý, do chính người điều khiển phương tiện hoặc những người ngồi trong xe đăng tải.

Truyền thông Anh đưa tin một trong những người thiệt mạng trên chiếc Volkswagen hôm 22/8 có thể từng đăng một video như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho biết chính phủ đã yêu cầu TikTok và các nền tảng tương tự “tăng cường” xử lý và gỡ bỏ những nội dung này. Ông Pollard nói rằng chính phủ đã đề nghị các nền tảng mạng xã hội từng đăng tải những nội dung cổ xúy hành vi lái xe nguy hiểm trên đường phố gỡ bỏ chúng. Ông cũng cho rằng đây cũng là cơ hội để các nền tảng chứng minh khả năng tự quản lý, sau khi từng phản đối một số quy định với lý do có thể tự kiểm soát nội dung. Theo ông, các nền tảng cần gỡ bỏ những nội dung cổ xúy hành vi nguy hiểm trên đường phố.

Văn phòng Thủ tướng Anh Andy Burnham tuyên bố việc cổ xúy hành vi lái xe nguy hiểm để quay clip và giải trí là “hoàn toàn đáng lên án”. Văn phòng này cho biết chính phủ hoàn toàn ủng hộ cơ quan quản lý truyền thông Anh áp dụng các biện pháp cứng rắn đối với những nền tảng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ pháp lý.

TikTok không đưa ra bình luận về yêu cầu trên nhưng cho biết các chính sách của nền tảng nghiêm cấm nội dung có thể gây tổn hại nghiêm trọng về thể chất.

Cảnh sát cho biết chiếc xe trong vụ tai nạn chết người sử dụng biển số giả để tránh bị phát hiện. Ngày 24/8, 12 người đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến các hoạt động phạm pháp xảy ra trước vụ tai nạn, trong đó có hành vi tàng trữ súng.

Trong một vụ việc khác, 4 người, trong đó có một trẻ em, bị thương nặng tại hạt Kildare, Ireland, vào tuần trước, sau khi xe của họ bị một phương tiện chạy ngược chiều trên đường cao tốc đâm phải. Năm thiếu niên trên chiếc xe gây tai nạn thiệt mạng.

Một ủy ban thuộc Quốc hội Ireland cũng đã mời TikTok tham gia thảo luận về cách nền tảng này xử lý các nội dung “cổ xúy hoạt động bất hợp pháp” sau vụ tai nạn trên, nhưng TikTok từ chối tham dự.