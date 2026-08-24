Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 14h ngày 24/8

📍 Hiện trạng bão: Do ảnh hưởng của bão số 4, tại đặc khu Bạch Long Vĩ (Tp. Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Hồi 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 115km về phía Đông Nam, cách Tp. Hải Phòng khoảng 105km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 5km/h.

📍 Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 13 giờ

ngày 25/8 Nam Đông Nam, khoảng 5km/h 19,7N-108,5E; trên khu vực phía Đông Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam Cấp 9, giật cấp 11 Phía Bắc 18,5N; 106,5-110,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); đất liền ven biển và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Hưng Yên 13 giờ

ngày 26/8 Bắc Đông Bắc,

5-10 km/h 21,4N-109,6E; trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 250km về phía Đông Bắc Suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Cấp 7, giật cấp 9 Phía Bắc 18,5N; 107,0-111,0E Cấp 3: khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) 13 giờ

ngày 27/8 Bắc, 5-10km/h 22,8N-109,5E; trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) Suy yếu dần thành một vùng áp thấp. < cấp 6 Phía Bắc 20,5N; 108,0E-111,0E Cấp 3: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ

📍 Dự báo tác động của bão:

⚠️ Trên biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu: Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải; đảo Hòn Dấu), vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-3,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động rất mạnh.

Tác động chính: Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

⚠️ Khu vực đất liền ven biển:

🔹 Khu vực chịu tác động: Đất liền ven biển tỉnh Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên.

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Tác động chính: Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện và giao thông.

⚠️ Tác động do mưa lớn

🔹 Khu vực chịu tác động: Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Nguy cơ: Từ chiều 24/8 đến sáng 25/8, Nam đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Tác động chính: Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

⚠️ Dông, lốc xoáy:

🔹 Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh.

📍 Tin phát lúc: 14h00

📍 Bản tin tiếp theo: 17h00 ngày 24/8